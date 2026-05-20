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    ¡Firmó preacuerdo! Alias «costeño», implicado en el magnicidio de Miguel Uribe, aceptó participación en crimen de mexicano en Medellín

    El cabecilla de la banda delincuencial fue condenado a más de 20 años por el caso del mexicano asesinado en Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Firmó preacuerdo! Alias «costeño», implicado en el magnicidio de Miguel Uribe, aceptó participación en crimen de mexicano en Medellín

    Resumen: La víctima, un comerciante de productos tecnológicos de 54 años, se encontraba en un establecimiento de comercio del barrio El Poblado cuando fue atacada con arma de fuego por un hombre que le propinó ocho disparos.

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    En virtud de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o Costeño, aceptó su participación en la planeación y ejecución del crimen de un ciudadano mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024, en Medellín (Antioquia).

    En ese sentido, un juez penal de conocimiento de Medellín avaló la negociación judicial y lo condenó a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

    La víctima, un comerciante de productos tecnológicos de 54 años, se encontraba en un establecimiento de comercio del barrio El Poblado cuando fue atacada con arma de fuego por un hombre que le propinó ocho disparos.

    En contexto: Fiscalía acusó a ‘El Costeño’, vinculado al magnicidio de Miguel Uribe, por asesinato de un comerciante en Medellín

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    Las evidencias obtenidas por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín dan cuenta de que Arteaga Hernández, señalado articulador de una organización delincuencial encargada de perpetrar homicidios selectivos en Bogotá y otras ciudades del país, se desplazó hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a la acción sicarial y definir el momento exacto en el que debía ejecutarse.

    Hasta el momento hay cinco personas condenadas mediante preacuerdo por el asesinato del ciudadano extranjero. Previamente fueron sentenciados David Acosta Díaz y Anthony Tobar Ponceleón a 18 años de prisión, y Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico a 25 años de prisión.

    Nueva imputación a alias 'El Costeño' por homicidio de un comerciante mexicano

    Foto: Cortesía

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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