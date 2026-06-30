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Resumen: Pese a que los vecinos intentaron auxiliar al hombre de 66 años, la gravedad de la lesión fue tal que falleció en el lugar de los hechos, antes de que pudiera recibir asistencia médica especializada.

Conmoción en el barrio Veinte de Julio: Hombre capturado por presuntamente apuñalar a su padre tras fuerte discusión

Minuto30.com .- La violencia intrafamiliar volvió a dejar un saldo trágico. Durante la madrugada de este lunes 29 de junio de 2026, un atroz caso de parricidio sacudió la tranquilidad de los habitantes del barrio Veinte de Julio.

Alrededor de la 1:26 a.m., las autoridades recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre una grave riña en plena calle. Al llegar al lugar, el cuadrante se encontró con una escena desgarradora: un adulto mayor de 66 años yacía tendido en el suelo sobre un charco de sangre.

Los detalles del crimen y la captura

Según los primeros reportes, el fatal desenlace se produjo luego de que el hoy occiso sostuviera un fuerte altercado verbal con su propio hijo.

En medio del acalorado enfrentamiento, el hijo de la víctima sacó un arma cortopunzante y atacó a su padre, propinándole una herida profunda a la altura del pecho que resultó ser letal.

Pese a que los vecinos intentaron auxiliar al hombre de 66 años, la gravedad de la lesión fue tal que falleció en el lugar de los hechos, antes de que pudiera recibir asistencia médica especializada.

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Tras cometer el crimen, el agresor huyó rápidamente de la escena. Sin embargo, la oportuna reacción de una patrulla de la Policía que patrullaba el sector permitió interceptarlo y capturarlo a pocas calles del lugar.

A disposición de la justicia

El presunto homicida, un hombre de 38 años de edad, fue trasladado de inmediato a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías, donde deberá responder por el delito de homicidio agravado.

El cuerpo del padre fue trasladado a Medicina Legal, una vez realizada la Inspección Técnica a cadáver para las diligencias forenses correspondientes.