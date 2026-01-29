Resumen: Desde Minuto30, expresamos nuestras más sentidas condolencias a Paché Andrade, a Charlie, a Jairo y a todos sus familiares y amigos cercanos. Alba Luz Torres fue más que una locutora; fue una maestra de la palabra y un ejemplo de profesionalismo.

Con profundo dolor anunciamos la muerte de Alba Luz Torres «la paka», madre de los Andrade

Minuto30.com .- La tarde de este jueves 29 de enero se confirmó la partida de Alba Luz Torres, conocida cariñosamente en el gremio y por sus oyentes como “La Paka”. Su fallecimiento deja un vacío inmenso en el periodismo y la locución, pero sobre todo en el corazón de una ciudad que la acompañó durante décadas a través de las ondas hertzianas.

Una voz que hizo historia en Antioquia

Alba Luz no solo fue una locutora; fue una voz comercial de referencia y una radioactriz excepcional. Su talento brilló en programas que son patrimonio de nuestra cultura popular, como las inolvidables Aventuras de Montecristo y el drama social de La Ley Contra el Hampa.

Formó parte de esa generación de mujeres valientes que abrieron trocha en los medios de comunicación de Medellín. Compartió micrófonos con las leyendas de la radio en Antioquia, demostrando que la voz femenina tenía la fuerza necesaria para informar, entretener y educar a todo un país.

El pilar de una familia de talento

Detrás del micrófono, “La Paka” fue el eje fundamental de una familia profundamente ligada al arte y al deporte.

Esposa del maestro: Fue la compañera de vida del reconocido narrador deportivo Paché Andrade, con quien construyó un hogar cimentado en la pasión por la comunicación.

Madre orgullosa: Su legado artístico continúa a través de sus hijos, los reconocidos cantantes Charlie y Jairo, quienes heredaron esa sensibilidad que Alba Luz siempre irradió.

Medellín abraza a la familia Andrade Torres

Desde Minuto30, expresamos nuestras más sentidas condolencias a Paché Andrade, a Charlie, a Jairo y a todos sus familiares y amigos cercanos. Alba Luz Torres fue más que una locutora; fue una maestra de la palabra y un ejemplo de profesionalismo.

Su voz, esa que nos acompañó en tantas mañanas y tardes de radio, se apaga hoy en la tierra, pero queda grabada para siempre en los archivos de la memoria sonora de Colombia.

“Buen viaje, Paka. Gracias por darle voz a nuestras historias”.