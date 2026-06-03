¡Final feliz! Una hembra de ocelote recupera su libertad tras meses de rehabilitación en Antioquia

Resumen: Una hembra juvenil de ocelote fue liberada en Antioquia tras completar un proceso de rehabilitación en Corantioquia. El ejemplar había ingresado desde Caucasia con afectaciones de salud y pasó varios meses en atención veterinaria y entrenamiento comportamental. Finalmente, fue reintroducida a la vida silvestre en un predio con condiciones adecuadas para su supervivencia.

Una hembra juvenil de ocelote (Leopardus pardalis) fue liberada por Corantioquia luego de culminar un proceso de rehabilitación que se extendió durante varios meses en el Hogar de Paso de la corporación. El ejemplar regresó a su hábitat natural tras superar un proceso integral de atención veterinaria y de preparación comportamental orientado a fortalecer sus capacidades de supervivencia.

El animal ingresó a la entidad mediante entrega voluntaria, después de ser encontrado en una vivienda del municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, donde permanecía bajo cuidado humano. En la valoración inicial, el equipo técnico detectó afectaciones en su salud oral, situación que comprometía su bienestar y su correcta alimentación.

Atención veterinaria y proceso de rehabilitación

A partir de ese diagnóstico, profesionales del área veterinaria adelantaron un tratamiento especializado con seguimiento permanente, lo que permitió la recuperación progresiva del felino. Posteriormente, el proceso avanzó hacia la etapa de rehabilitación, enfocada en la recuperación de comportamientos propios de su especie.

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Durante esta fase, el ocelote participó en actividades de enriquecimiento ambiental diseñadas para estimular habilidades esenciales como la caza, la exploración del entorno, la identificación de riesgos y la reacción ante posibles amenazas. Estos ejercicios permitieron evaluar su adaptación y preparación para regresar a la vida silvestre.

Foto: Corantioquia Foto: Corantioquia

De acuerdo con los reportes técnicos, el ejemplar conservó conductas naturales como la captura autónoma de alimento, el desplazamiento en distintos niveles del bosque y respuestas adecuadas frente a estímulos asociados a depredadores u otros factores del entorno.

Liberación y balance de conservación

La liberación se realizó en un predio incluido dentro del Programa de Predios Reubicadores de la Sociedad Civil de Corantioquia, seleccionado por sus condiciones ecológicas, que incluyen cobertura boscosa, disponibilidad de fuentes hídricas y presencia de presas necesarias para la subsistencia del animal.

Con este caso, la autoridad ambiental destacó que en lo corrido del año se han liberado 654 animales silvestres en el departamento, resultado de procesos de rescate, incautación y rehabilitación. Entre estos ejemplares se encuentran mamíferos, aves y reptiles reintroducidos a ecosistemas estratégicos de Antioquia, principalmente en subregiones como el Bajo Cauca y el Magdalena Medio.

La corporación reiteró que muchas de estas especies llegan a sus centros de atención tras ser víctimas del tráfico ilegal, la pérdida de hábitat o situaciones de tenencia indebida. En ese sentido, insistió en la importancia de proteger la fauna silvestre y evitar su extracción del entorno natural.

Finalmente, Corantioquia recordó que especies como el ocelote enfrentan múltiples amenazas en el territorio, entre ellas la deforestación, la minería, la reducción de presas naturales y los atropellamientos en vías rurales, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a respetar la fauna y contribuir a su conservación.