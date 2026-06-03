Resumen: Un panfleto atribuido al Clan del Golfo declaró objetivo militar a una hermana de alias ‘Primo Gay’, cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, señalándola de presunto reclutamiento de menores en Amalfi. Tras la amenaza, comenzó a circular una respuesta atribuida al jefe insurgente, quien advirtió posibles represalias si se afecta a integrantes de su familia, aumentando la tensión entre grupos armados en el Nordeste antioqueño.

Amenaza del Clan del Golfo contra hermana de alias ‘Primo Gay’ eleva la tensión entre grupos armados

La confrontación entre estructuras armadas ilegales que disputan el control de varias zonas del Nordeste antioqueño sumó un nuevo episodio de intimidaciones y amenazas, luego de que el Clan del Golfo señalara públicamente a una familiar de alias ‘Primo Gay’, uno de los principales comandantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

La situación se conoció a través de un panfleto atribuido al autodenominado Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en el que la organización armada acusa a una joven, identificada como hermana del jefe guerrillero, de participar presuntamente en actividades relacionadas con el reclutamiento de menores de edad en el municipio de Amalfi.

Señalamientos sobre reclutamiento de menores

En el documento, el grupo ilegal asegura haber detectado una supuesta red de captación de adolescentes para fortalecer las filas del Frente 36, estructura que opera en distintas zonas de Antioquia y que hace parte de las disidencias que responden a alias ‘Calarcá’.

Según el contenido del panfleto, la joven estaría vinculada a labores de identificación y acercamiento a estudiantes de una institución educativa del municipio. Sin embargo, hasta el momento no se conocen pronunciamientos oficiales de las autoridades que confirmen o desmientan dichas acusaciones.

Bajo ese argumento, el Clan del Golfo anunció que la adolescente fue declarada objetivo militar y lanzó un llamado a la comunidad para colaborar con su localización.

“A partir del momento y en cumplimiento de los estatutos que rigen nuestra organización, declaramos públicamente objetivo militar a la adolescente, invitando a la comunidad de esta subregión a apoyar las labores de ubicación y captura”.

Asimismo, el grupo manifestó que pretende que la menor sea “juzgada de acuerdo con los lineamientos establecidos en sus estatutos”, afirmación que ha generado preocupación por el riesgo que representa para la integridad de la joven.

Respuesta atribuida a alias ‘Primo Gay’

Tras la difusión del panfleto, comenzó a circular un mensaje atribuido a alias ‘Primo Gay’, considerado uno de los hombres más buscados de las disidencias en Antioquia y por quien las autoridades mantienen una recompensa de hasta 640 millones de pesos.

En el texto, el cabecilla advierte que cualquier agresión contra familiares ajenos al conflicto armado podría desencadenar una escalada de retaliaciones entre ambas estructuras ilegales.

“Si se llegan a meter con algún miembro de mi familia o de alguno de los muchachos que están con nosotros y si son familiares que no tienen vínculos con la organización, cuenten que el problema se empeora”.

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El mensaje también señala que la organización tendría identificados familiares y allegados de integrantes de grupos rivales en diferentes municipios del departamento.

“Y no por eso los hemos ajusticiado. Entonces no más les digo ustedes son los que pueden medir sus consecuencias”.

Riesgo para la población civil

La situación ha encendido las alertas por el posible impacto que este tipo de amenazas puede tener sobre la población civil, especialmente en municipios donde persisten disputas entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc por corredores estratégicos y control territorial.

La preocupación aumenta debido a que las acusaciones involucran a una menor de edad y mencionan directamente a una institución educativa de Amalfi, escenario que podría poner en riesgo a estudiantes, docentes y comunidades cercanas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido en reiteradas ocasiones que los menores continúan siendo uno de los sectores más vulnerables frente a las dinámicas del conflicto armado en varias subregiones de Antioquia.

Sin pronunciamiento oficial

Hasta el cierre de esta edición, ni la Gobernación de Antioquia ni las autoridades militares y de Policía habían emitido una comunicación oficial sobre la autenticidad de los documentos que circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Tampoco se han dado a conocer eventuales medidas de protección para la adolescente mencionada en el panfleto ni para la comunidad educativa que aparece referenciada en las acusaciones.