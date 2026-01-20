Fico le apuesta todo al deporte: Más de 50 mil personas se beneficiarán con la remodelación del estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque

Con una inversión de $21.000 millones, Medellín renovará el estadio Alfonso Galvis Duque para los Panamericanos de Atletismo de junio 2026. Foto: Cortesía

Con una inversión superior a los $21.000 millones, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la modernización integral del Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque.

Esta obra busca beneficiar a más de 50.000 personas que utilizan el escenario mensualmente, elevando sus estándares a niveles internacionales para fortalecer el talento local y consolidar a la ciudad como un referente del deporte de alto rendimiento.

La intervención técnica será profunda. El mandatario enfatizó que no se trata de un simple mantenimiento estético, sino de una obra completamente nueva.

El proyecto contempla la renovación total de los 400 metros de la pista con materiales de la más alta calidad, la adecuación de las zonas de lanzamiento y la creación de una zona de calentamiento alterna de 150 metros.

Además, el complejo incluirá un parque infantil alrededor de esta zona alterna, sumando un espacio recreativo para las familias.

Esta transformación es clave para el calendario deportivo de la región, ya que Medellín se prepara para ser la sede de los Panamericanos de Atletismo en junio de 2026.

Se espera que el renovado estadio reciba a más de 1.300 deportistas de 43 países, garantizando instalaciones de vanguardia que incluyen mejoras en camerinos, baños, graderías y equipamiento técnico general.

El cronograma de trabajo establece que las obras iniciarán la semana del 16 de febrero, fecha en la cual el estadio cerrará sus puertas por completo para garantizar la celeridad de los procesos.

Según el alcalde Gutiérrez, la meta es clara: el escenario debe estar listo para su entrega oficial en junio de 2026, asegurando que Medellín cuente con “el mejor estadio de atletismo del país”.

Este proyecto hace parte de un ambicioso plan de infraestructura que busca recuperar más de 700 escenarios deportivos que fueron recibidos en mal estado por la actual administración.

Con un inventario total de 1.044 espacios en la ciudad, el Alfonso Galvis Duque lidera una lista de renovaciones que también incluirá próximamente el nuevo velódromo, mejoras en el estadio Cincuentenario y la construcción de nuevas piscinas, canchas y polideportivos.

