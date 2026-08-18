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Resumen: Un gato se perdió durante el terremoto que sorprendió a los habitantes de Cartago, Valle del Cauca, y buscó refugio en una vivienda desocupada. Uniformados de Carabineros y Protección Ambiental se sumaron a la búsqueda, lograron encontrarlo escondido dentro del inmueble y posteriormente lo entregaron a su dueña, permitiendo el reencuentro con su familia.

¡Final feliz! Gatico se perdió durante el terremoto en Cartago y policías lograron encontrarlo

El terremoto registrado en los últimos días generó momentos de preocupación para los habitantes de Cartago, Valle del Cauca, pero también dejó una historia de reencuentro para una familia que había perdido de vista a su mascota durante el movimiento.

En medio del sismo, el gato salió del lugar donde habitualmente permanecía y desapareció de la vista de sus propietarios. Ante el temor de que pudiera haberse alejado o estar en peligro, su dueña comenzó a buscarlo.

La situación llegó al conocimiento de uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, quienes decidieron apoyar la búsqueda del animal.

El gato había buscado refugio en otra vivienda

Durante las labores para localizarlo, los policías llegaron hasta una vivienda cercana que se encontraba desocupada. Allí realizaron una inspección para tratar de encontrar al felino.

Después de recorrer cuidadosamente diferentes espacios del inmueble, los uniformados lograron localizar al gato, que permanecía escondido en el lugar.

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El animal fue retirado de la vivienda y puesto a salvo para evitar que continuara expuesto a una situación que pudiera representar algún riesgo.

El reencuentro con su familia

Una vez ubicado el felino, los policías procedieron a entregárselo nuevamente a su dueña.

El reencuentro permitió que la familia recuperara a su mascota después de la preocupación generada por su desaparición durante el terremoto. La mujer expresó su agradecimiento a los uniformados por haber participado en la búsqueda y ayudar a que el gato regresara a casa.

El caso terminó de manera positiva para la familia, que pudo volver a tener consigo a su mascota después del susto provocado por el movimiento telúrico.

La intervención de los integrantes de Carabineros y Protección Ambiental permitió ubicar al animal en una vivienda cercana y facilitar su regreso con sus propietarios.