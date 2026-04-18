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Resumen: Autoridades realizaron un operativo en zona rural de Ciudad Bolívar, donde rescataron 11 perros y un cerdo que permanecían en condiciones inadecuadas, sin acceso a alimento, agua potable ni atención veterinaria. Los animales presentaban signos de desnutrición y diversas afectaciones de salud, además de permanecer en espacios deteriorados y sin protección. Tras la intervención, fueron trasladados a lugares seguros, donde reciben atención médica y seguimiento constante a su estado.

¡Final al calvario! Rescatan a 12 animales que sufrían por desnutrición y maltrato en el sur de Bogotá

Un operativo interinstitucional permitió el rescate de 11 perros y un cerdo que permanecían en condiciones inadecuadas en una zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

La intervención fue liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), tras evidenciarse posibles irregularidades en un lugar que funcionaría como criadero ilegal.

Durante la inspección, las autoridades encontraron que los animales estaban expuestos a la intemperie, sin protección frente a las condiciones climáticas.

Parte de los caninos permanecían amarrados con cadenas de aproximadamente un metro de longitud, lo que limitaba su movilidad, mientras que otros se encontraban confinados en estructuras deterioradas, con rejas oxidadas y acumulación de desechos, sin espacios adecuados para el descanso.

Hambre, cadenas y graves problemas de salud

En el lugar tampoco se evidenció disponibilidad de agua potable ni alimento en condiciones aptas. Los recipientes hallados presentaban deficiencias higiénicas y estructurales, y los elementos utilizados como “confort”, como llantas en mal estado, no cumplían con los estándares mínimos de bienestar animal.

Desde el punto de vista sanitario, los animales no contaban con esquemas de vacunación ni procesos de desparasitación. Tampoco se identificaron rutinas de actividad física o esparcimiento, lo que, según la evaluación, habría generado en varios de ellos signos de ansiedad y estrés prolongado.

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El equipo médico veterinario que atendió el caso determinó que los caninos presentaban una condición corporal baja, compatible con cuadros de desnutrición.

Además, se identificaron diversas afectaciones en su estado de salud, entre ellas problemas auditivos con signos sugestivos de infecciones, lesiones en la piel, alteraciones oculares, enfermedad periodontal y otras condiciones que requieren atención especializada. En algunos casos, también se observaron masas y alteraciones en el sistema reproductivo.

Acción conjunta y traslado a refugios seguros

Ante este panorama, los profesionales del IDPYBA emitieron un concepto desfavorable sobre el estado de los animales, lo que llevó a que la Policía procediera con su aprehensión.

Posteriormente, fueron trasladados a espacios seguros donde reciben atención veterinaria, con monitoreo constante debido a que algunos presentan condiciones delicadas.

El procedimiento contó con el acompañamiento del Grupo Ambiental de la Policía de Bogotá, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Personería de Bogotá, en una acción conjunta orientada a proteger la vida y el bienestar de los animales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que pueda constituir maltrato animal, recordando que la denuncia oportuna es fundamental para activar este tipo de intervenciones y salvaguardar la integridad de los animales.