Fin del «santuario» en Venezuela: «Iván Márquez» y «Pablito» habrían iniciado éxodo «silencioso» hacia Colombia

Minuto30.com .- El terremoto geopolítico provocado por la incursión de Estados Unidos en Caracas ha despojado de sus privilegios a los jefes de las guerrillas que durante años operaron con total libertad desde territorio venezolano. “Iván Márquez” de las disidencias y “Palito” del ELN serían dos de los cabecillas que estarían buscando regresar a Colombia

Reportes de inteligencia confirman este 4 de enero de 2026 que cabecillas del ELN y de la Segunda Marquetalia han iniciado un retorno desesperado a Colombia, huyendo de las capacidades tecnológicas y de inteligencia norteamericanas desplegadas en el vecino país.

Los objetivos de alto valor en movimiento

La inteligencia militar colombiana ha detectado el desplazamiento de figuras clave por las que se ofrecen recompensas multimillonarias:

Alias ‘Pablito’ (ELN): El jefe militar del ELN, quien gozaba de lujos y libertad de movimiento en Venezuela, ha cruzado la frontera. Por él se ofrecen hasta 5.000 millones de pesos.

Alias ‘Iván Márquez’ (Segunda Marquetalia): Tras años de rumores sobre su estado de salud y su paradero en Venezuela, el jefe de las disidencias se enfrenta a un entorno hostil que lo obliga a regresar a suelo colombiano. Su recompensa es de 4.378 millones de pesos.

Alias ‘John 40’: Géner García Molina, socio estratégico del narcotráfico en la frontera, también integra este éxodo ante la imposibilidad de mantener su seguridad en una Venezuela bajo control de fuerzas especiales de EE. UU.

El dilema de los cabecillas: ¿Guerra o paz?

El regreso a Colombia deja a estos cabecillas en una posición de vulnerabilidad extrema. Las Fuerzas Militares de Colombia han declarado la máxima alerta y ya preparan operaciones para neutralizar estos objetivos.

Sin embargo, fuentes políticas sugieren un movimiento estratégico: algunos de estos jefes podrían intentar acercamientos urgentes con el Gobierno de Gustavo Petro para iniciar diálogos de paz exploratorios. Con solo siete meses de mandato restantes, la “Paz Total” se convierte en el último salvavidas para evitar ser capturados o dados de baja en este reacomodo de fuerzas.

Un escenario hostil e impredecible

“Para ellos, el escenario es complejo: regresar a Colombia implica quedar expuestos a nuestras capacidades, pero quedarse en Venezuela supone enfrentar a las fuerzas de élite de EE. UU.”, indicaron fuentes de inteligencia militar.

La caída de Maduro no solo ha desmantelado el Cartel de los Soles, sino que ha roto el escudo protector que permitía al ELN y las disidencias planear ataques contra Colombia desde la comodidad de refugios fronterizos.

