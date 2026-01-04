Resumen: Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, activa el Plan Frontera por retorno masivo del ELN desde Venezuela. Se presume que se avecina una guerra más cruenta contra disidencias de las FARC en el Catatumbo.

¡Salieron corriendo de Venezuela! Tras caída de Maduro, ELN estaría tratando de recuperar su espacio en Catatumbo

Minuto30.com .- La captura de Nicolás Maduro no solo cambió el destino de Venezuela; en Colombia, habría provocado un desplazamiento masivo de guerrilleros del ELN que operaban en el vecino país y que ahora buscan recuperar a sangre y fuego sus antiguos territorios en el Catatumbo. Ante esta situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la activación inmediata del “Plan Frontera”.

De acuerdo con informes de inteligencia revelados en los ultimos días por medios nacionales, los movimientos irregulares comenzaron a finales de diciembre de 2025. El ELN, presintiendo el colapso del régimen chavista que les brindaba protección, inició un retorno masivo hacia el departamento de Norte de Santander.

Sigue al canal de WhatsApp de Orden Público

El “extraño” movimiento detectado por Inteligencia

Las alarmas en las fuerzas armadas se encendieron al detectar que cientos de subversivos cruzaban la frontera sin una razón operativa clara en ese momento:

“Se detectó un movimiento masivo de guerrilleros desde Venezuela hacia Colombia. Sabíamos que ese movimiento era extraño, no había ninguna razón de fondo para que se movilizaran tanta guerrilla. Hoy entendemos que se anticipaban al ataque contra Maduro”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.

Guerra contra las disidencias de las FARC

Al regresar al Catatumbo, las unidades del ELN se encontraron con que el Frente 33 de las disidencias de las FARC había ocupado sus campamentos y rutas de narcotráfico.

Esta situación ha derivado en combates de alta intensidad en zonas rurales de Norte de Santander; Desplazamiento forzado de comunidades campesinas que han quedado atrapadas en el fuego cruzado y la pérdida de lugares seguros para el ELN ha modificado el equilibrio militar en la región, obligando al Ejército Nacional a desplegar unidades de élite.

El Plan Frontera

Con la implementación del Plan Frontera, el Gobierno Nacional busca evitar que la caída del régimen en Venezuela se traduzca en una escalada de violencia incontenible en Colombia. El despliegue incluye mayor vigilancia aérea y el reforzamiento de los pasos fronterizos legales e ilegales para contener el flujo de grupos armados.

La situación en el Catatumbo es crítica y se espera que, con la presentación de Maduro ante la justicia el lunes, la tensión en la frontera aumente ante el vacío de poder en el lado venezolano.

Aquí más Noticias de Colombia