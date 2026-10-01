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    Capturan a auxiliar de enfermería señalado de abusar de una paciente indefensa en la UCI

    Un auxiliar de enfermería del Hospital El Tunal fue capturado tras una investigación de varias semanas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Capturan a auxiliar de enfermería señalado de abusar de una paciente indefensa en la UCI
    Foto de Policía Nacional.
    Capturan a auxiliar de enfermería señalado de abusar de una paciente indefensa en la UCI

    Resumen: Un auxiliar de enfermería fue capturado en Bogotá por un presunto abuso sexual contra una paciente indefensa en la UCI del Hospital El Tunal. Esto se sabe del caso.

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    Un auxiliar de enfermería fue capturado en Bogotá por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual contra una paciente que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital. El hombre es requerido por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

    La captura se hizo mediante orden judicial en el barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero, en un procedimiento coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tras varias semanas de recolección de información por parte de la Policía Judicial.

    Según las autoridades, los hechos habrían ocurrido el pasado 25 de agosto, durante un procedimiento de aseo. La paciente tenía limitaciones de movilidad en uno de los costados de su cuerpo y no podía hablar ni defenderse por sus propios medios.

    «El capturado presuntamente habría aprovechado el estado de indefensión de un paciente que se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos», explicó el teniente coronel Oscar Florez, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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    De acuerdo con la investigación, el hombre llevaba cerca de cuatro años trabajando en el hospital y antes habría laborado durante dos años en instituciones médicas privadas. Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen otras denuncias en su contra.

    El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente y será un juez quien determine su situación jurídica, luego de valorar las pruebas recopiladas por los investigadores.

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