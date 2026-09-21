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Resumen: Un fin de semana marcado por la violencia dejó dos personas muertas y seis heridas en Andes y Betania, Suroeste de Antioquia. Los hechos incluyeron una riña con arma cortopunzante y ataques con arma de fuego, entre ellos uno ocurrido en el parque principal de Andes. Las autoridades investigan las circunstancias de cada caso y buscan establecer responsabilidades.

¡Fin de semana violento en Antioquia! Dos muertos y cinco heridos sacudieron el Suroeste

Un fin de semana marcado por hechos violentos dejó dos personas muertas y seis heridas en los municipios de Andes y Betania, en el Suroeste de Antioquia. Los casos ocurrieron en diferentes sectores de ambas localidades y son materia de investigación por parte de las autoridades.

Entre los hechos reportados se encuentran una riña que dejó a dos personas heridas con arma cortopunzante, un homicidio ocurrido en zona rural de Betania y un ataque con arma de fuego registrado en el parque principal de Andes, donde una persona perdió la vida y otras tres resultaron lesionadas.

Dos personas heridas durante una riña en Andes

Uno de los primeros casos se presentó en la vereda Guaymaral, zona rural de Andes, donde Giovanny Niño, de 35 años, y Cristian Torres, de 34 años, resultaron heridos durante una riña.

Los dos hombres fueron trasladados hasta el hospital local con lesiones ocasionadas con arma cortopunzante. Posteriormente, quedaron pendientes de remisión a Medellín para continuar con su atención médica.

Las circunstancias que rodearon la confrontación son investigadas por las autoridades, que buscan establecer qué ocurrió y quiénes estuvieron involucrados en la agresión.

Un homicidio fue reportado en zona rural de Betania

La violencia también dejó una víctima mortal en Betania. En la vereda La Quiebra, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Gustavo Giraldo, de 58 años, quien trabajaba para las Empresas Públicas Municipales.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre presentaba varias heridas ocasionadas con arma de fuego en la cabeza.

Entre las hipótesis que manejan las autoridades se encuentra un posible ajuste de cuentas relacionado con el microtráfico y con una presunta injerencia del Clan del Golfo. Esta línea de investigación estaría relacionada con amenazas que, según los reportes conocidos, la víctima habría recibido previamente.

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Las autoridades adelantan las respectivas labores para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar las responsabilidades en este caso.

Ataque armado en el parque principal de Andes

Otro de los hechos ocurrió en el área urbana de Andes, específicamente en el parque principal, donde se registró un ataque con arma de fuego mientras uniformados adelantaban labores de control y solicitud de antecedentes.

En medio de los disparos murió Jhon Fredy Zapata, quien sufrió heridas en el rostro y el cuello.

La balacera también dejó lesionados a Ramiro Acosta, de 28 años; José Correa, de 84 años; y Jairo Mejía, de 75 años.

Luego del ataque, uniformados realizaron un seguimiento a los presuntos responsables hasta la plazoleta Santa Rita. En ese punto se produjo un intercambio de disparos, pero los señalados lograron escapar hacia la zona rural del municipio.

Las autoridades continúan con la recolección de elementos que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y avanzar en la identificación de los responsables.

Investigación por los hechos violentos

Los diferentes casos registrados durante el fin de semana mantienen la atención de las autoridades en el Suroeste antioqueño. En Andes y Betania se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los homicidios, las circunstancias de los ataques y las responsabilidades en cada uno de los hechos.

Por ahora, los casos permanecen bajo investigación y las autoridades avanzan en la recopilación de información para determinar las circunstancias que rodearon cada episodio.