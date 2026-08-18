Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Durante el puente festivo de la Asunción, las autoridades registraron 15 siniestros viales en Antioquia, con cinco personas fallecidas y 19 heridas. Además, se realizaron 185 pruebas de embriaguez, ocho de ellas positivas, y se impusieron 172 comparendos. En otro operativo, la Policía incautó 1.348 cajas con mercancía avaluada en unos $750 millones.

¡Fin de semana trágico! 5 personas murieron y 19 resultaron heridas en las vías de Antioquia

El puente festivo de la Asunción de la Virgen terminó con un balance de cinco personas fallecidas y 19 más lesionadas en diferentes hechos viales registrados en las carreteras de Antioquia.

De acuerdo con el reporte entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, durante el fin de semana se contabilizaron 15 siniestros viales en los principales corredores del departamento.

El movimiento vehicular también fue significativo. Las autoridades registraron el desplazamiento de 360.024 vehículos por los principales ejes viales de Antioquia durante este periodo.

Los hechos se presentaron en corredores de Occidente, Norte, Nordeste, Suroeste y Oriente, sectores que concentraron parte de la actividad operativa de las autoridades durante la jornada.

Controles de tránsito durante el puente festivo

Como parte de las acciones de vigilancia, la Policía realizó controles a los conductores que se movilizaban por las carreteras del departamento.

En total fueron practicadas 185 pruebas de embriaguez, de las cuales ocho dieron resultado positivo. Además, los uniformados impusieron 172 órdenes de comparendo por diferentes infracciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito.

Las autoridades también desarrollaron acciones orientadas a facilitar la movilidad durante el regreso de los viajeros hacia Medellín.

Una de estas medidas fue la implementación de un reversible en la jurisdicción de Caldas, sobre la ruta 6003. El recorrido habilitado comprendió desde el kilómetro 94, en el sector conocido como La Y de Primavera, hasta el kilómetro 56+200 de la variante de Caldas.

Incautaron mercancía transportada hacia Medellín

Durante las labores de control también se produjo un operativo contra el transporte de mercancía que era movilizada en un tractocamión por una de las vías del departamento.

Según informó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, el vehículo cubría la ruta Urabá-Medellín y en su interior fue encontrada mercancía cuyo avalúo comercial sería de aproximadamente 750 millones de pesos.

Esto le podría interesar: Hallan taller clandestino de explosivos y arsenal en zona rural de Briceño, Antioquia

“Como resultado de los controles operativos se logró la incautación de mercancía transportada en un tractocamión que cubría la ruta Urabá-Medellín con un avalío comercial de aproximadamente 750 millones de pesos”.

El procedimiento se realizó el sábado 15 de agosto, en la vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia, a la altura del kilómetro 115, en el sector La Vara.

Tras la intervención, el vehículo fue llevado hasta las instalaciones de la DIAN en Bello, donde se realizó la verificación de los productos encontrados.

Entre la mercancía decomisada había 1.348 cajas con productos de diferentes características. Las autoridades reportaron la presencia de frascos y empaques de lociones, accesorios para celulares y guantes destinados a motociclistas.

La procedencia y la legalidad de estos elementos son materia de las verificaciones correspondientes por parte de las autoridades.

Llamado a la prevención en las carreteras

Ante el balance registrado durante el puente festivo, la Policía Nacional reiteró a los conductores la importancia de adoptar medidas de prevención mientras transitan por las carreteras de Antioquia.

Entre las recomendaciones entregadas se encuentra respetar los límites de velocidad, evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas, realizar pausas activas durante los recorridos y cumplir las normas de tránsito.

Las autoridades mantienen los controles en los principales corredores del departamento con el propósito de fortalecer la seguridad vial y reducir los riesgos para quienes utilizan las carreteras.