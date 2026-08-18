Hallan taller clandestino de explosivos y arsenal en zona rural de Briceño, Antioquia

Resumen: El puente festivo dejó cinco muertos y 20 heridos en Antioquia, además de 181 comparendos y una incautación de mercancía.

Un operativo conjunto del Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió localizar un depósito ilegal de armamento y un punto utilizado para la fabricación artesanal de explosivos en zona rural de Briceño, Antioquia.

La operación fue desarrollada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, con apoyo de la Fiscalía, en las veredas Palmichal y El Hoyo. De acuerdo con información de inteligencia, el material encontrado estaría relacionado con estructuras armadas que tienen presencia en esta zona del departamento.

Según las autoridades, el depósito habría permanecido oculto durante varios meses y contendría elementos asociados a una estructura de disidencias.

El hallazgo se produjo en medio de las acciones adelantadas contra una alianza que, de acuerdo con información militar, estaría siendo consolidada entre un reducto del frente 5 y el Clan del Golfo.

Durante el procedimiento fueron encontrados 25 artefactos explosivos improvisados, siete minas antipersonal de fabricación artesanal y 30 granadas de fragmentación. También se incautaron tres drones acondicionados para el lanzamiento de explosivos y otro equipo utilizado para labores de reconocimiento.

El arsenal incluía además un fusil, cerca de 1.000 cartuchos y aproximadamente 100 kilogramos de explosivo de alto poder.

Las autoridades señalaron que la ubicación del lugar permitió afectar la capacidad logística y operativa de la estructura armada, particularmente sus medios para la fabricación y almacenamiento de elementos utilizados en acciones violentas.

En medio del operativo también fue sometida a la justicia una mujer conocida con el alias de ‘La Mona’, quien, según los organismos de inteligencia, habría pertenecido al extinto frente 5 de las disidencias.

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La mujer es señalada de tener conocimientos especializados en la manipulación de explosivos y de desempeñarse como piloto de drones para la organización ilegal.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el material encontrado habría estado próximo a ser trasladado como parte de los acuerdos entre las estructuras criminales que actualmente buscan fortalecer su presencia en el territorio.

El Ejército y la Fiscalía continúan con las investigaciones para establecer el alcance de esta alianza y determinar si existen más integrantes vinculados al almacenamiento, fabricación o transporte del material incautado.

Las autoridades indicaron que las operaciones contra estas estructuras continuarán en el Norte de Antioquia, especialmente en zonas rurales donde se mantiene presencia de grupos armados ilegales.

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