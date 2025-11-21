¡Fin de semana movidito en Medellín! Cierres de calles por festival y carrera deportiva

Resumen: Este fin de semana, Medellín tendrá cierres viales temporales por el Festival Musical Tropical en Doce de Octubre y la Carrera de la Logística 2025 desde Los Pies Descalzos. La Secretaría de Movilidad habilitará desvíos y 24 agentes de tránsito para garantizar la seguridad y recomienda a los ciudadanos planear sus desplazamientos y usar transporte público.

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, informó que durante este fin de semana se implementarán cierres viales temporales en varios sectores de la ciudad debido a la realización de dos eventos: el Festival Musical Tropical y la Carrera de la Logística 2025.

El sábado 22 de noviembre, el Festival Musical Tropical se llevará a cabo en el barrio Doce de Octubre, generando cierres en la carrera 73A entre calles 101 y 101B y en la calle 101A entre carreras 73 y 74, desde las 6:00 a. m. hasta la medianoche.

Aunque el evento se desarrollará entre las 2:00 p. m. y las 10:00 p. m., se presentarán afectaciones parciales en una ruta de transporte público que circula por la zona. Además, la tarima del festival será montada y desmontada en la carrera 58 entre calles 42 y 42A, desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 12:00 del domingo 23.

Por su parte, el domingo 23 de noviembre, se realizará la Carrera de la Logística 2025, con recorridos de 5, 10 y 15 kilómetros, cuyo punto de partida será el parque de Los Pies Descalzos. Las vías estarán cerradas desde las 6:30 a. m. hasta las 10:30 a. m., mientras que la competencia se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 10:00 a. m. Para esta actividad, la Secretaría de Movilidad desplegará un equipo de 24 agentes de tránsito para garantizar la seguridad de los participantes y la fluidez vehicular.

Durante ambos eventos se aplicarán desvíos en rutas de transporte público, especialmente en las cercanías del Teatro Metropolitano, EPM y Plaza Mayor, con el fin de minimizar las afectaciones a los ciudadanos.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los medellinenses planear sus desplazamientos con anticipación y priorizar el uso del transporte público para facilitar la movilidad durante los cierres viales programados.