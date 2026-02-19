Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9
    Fotos

    Medellín se prepara para un fin de semana de grandes eventos: Programe sus rutas

    Conozca los cierres viales en Medellín por el festival CORE 2026, la carrera Expofitness y el Festival del Libro.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto sacada de redes sociales.
    Resumen: Conozca los cierres viales en Medellín por el festival CORE 2026, la carrera Expofitness y el Festival del Libro. Programe sus rutas y evite retrasos.

    La capital antioqueña vivirá un fin de semana de intensa actividad cultural y deportiva, lo que obligará a la implementación de cierres viales totales en puntos estratégicos de la ciudad.

    La Alcaldía de Medellín confirmó que, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y transeúntes, se dispondrá de un robusto cuerpo de agentes de tránsito para regular la movilidad en sectores como El Poblado, Plaza Mayor y el norte de la ciudad.

    Los cierres iniciarán desde la noche de este jueves 19 de febrero y se extenderán, en algunos casos, hasta los primeros días de marzo.

    El evento de música electrónica CORE 2026 será el primero en generar restricciones. Desde las 9:30 p.m. de este jueves y hasta la mañana del domingo, habrá cierre total en las inmediaciones del Estadio Cincuentenario y el Parque Norte.

    Esta medida afectará la carrera 53 (Avenida Ferrocarril) entre las calles 73 y 77, impactando directamente paraderos y rutas de transporte público. Con una asistencia estimada de 20.000 personas, las autoridades recomiendan priorizar la seguridad vial y el uso de transporte masivo como el Metro para llegar a la zona de Carabobo Norte.

    Por otro lado, el domingo 22 de febrero, los atletas se tomarán las calles con la Expofitness Run 2026. Entre las 5:00 a.m. y el mediodía, se presentarán bloqueos en la calzada occidental de la Avenida Las Vegas y cierres en las glorietas de Monterrey y La Aguacatala.

    Finalmente, el entorno de Plaza Mayor se verá afectado desde el lunes 23 de febrero por el Festival del Libro Infantil.

    La Secretaría de Movilidad hace un llamado a la planificación y a respetar las señales de tránsito para mantener la seguridad ciudadana durante estas jornadas que celebran el arte, el deporte y el encuentro en el espacio público.

    Medellín se prepara para un fin de semana de grandes eventos: Programe sus rutas

    Foto de cortesía.

