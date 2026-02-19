¡Fin a la incertidumbre! Revelan la causa de la muerte del actor Peter Greene, icónico villano de ‘La Máscara’

Resumen: El actor Peter Greene, de 60 años, falleció en diciembre de 2025 a causa de un disparo accidental que afectó una arteria de su brazo izquierdo. Conocido por interpretar villanos memorables en películas de los noventa como La Máscara y Pulp Fiction, su muerte pone fin a meses de especulación y deja un legado imborrable en la historia del cine.

Después de meses de incertidumbre, se ha confirmado la causa de la muerte del actor estadounidense Peter Greene, reconocido por sus papeles en películas como Pulp Fiction y La Máscara. Greene, de 60 años, falleció el pasado 12 de diciembre de 2025 en su apartamento de Manhattan, y la investigación oficial reveló que su deceso se debió a un accidente con arma de fuego.

De acuerdo con el informe de la Oficina del Médico Forense de Nueva York, el actor sufrió una herida de bala en la axila izquierda que afectó la arteria braquial, un vaso sanguíneo fundamental que suministra sangre al brazo y la mano. La lesión provocó una pérdida significativa de sangre, lo que resultó fatal. Las autoridades determinaron que no hubo intervención de terceros y clasificaron la muerte como accidental.

Hallazgo del cuerpo y primeras investigaciones

Según información difundida por medios internacionales, el hallazgo de Greene se produjo después de que vecinos del edificio reportaran música navideña sonando de manera continua desde su apartamento, lo que generó preocupación. Tras intentar contactar al actor sin éxito, se notificó a la administración del inmueble y finalmente a la policía, que ingresó con apoyo de un cerrajero. Greene fue encontrado en la sala de su apartamento, momento en el que se confirmó su fallecimiento.

Greene se encontraba bajo seguimiento médico por un tumor benigno que debía ser extirpado, procedimiento que estaba programado para el mismo día en que fue encontrado sin vida. Además, planeaba continuar con su carrera artística, incluyendo la participación en un documental junto al actor Jason Alexander.

El representante del actor, Gregg Edwards, había confirmado el deceso poco después, manteniendo reserva sobre los detalles hasta que se conocieran los resultados oficiales. Según Edwards, días antes de la tragedia conversaron con normalidad: “Sonaba bien… fue una conversación completamente normal. Estaba un poco nervioso por la operación, pero dijo que no era algo serio. Hablábamos de eso, de desearnos suerte mutuamente. Éramos muy buenos amigos. Lo quiero mucho”.

Una carrera marcada por villanos inolvidables

Nacido en 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Peter Greene se convirtió en uno de los rostros más recordados del cine de los años noventa gracias a su capacidad para interpretar personajes complejos y oscuros. Su papel como Zed en Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino, lo consolidó como un villano emblemático, mientras que su participación en La Máscara, The Usual Suspects y Training Day lo mantuvo activo y reconocido en la industria cinematográfica.

Desde sus comienzos en el teatro de Nueva York hasta sus más de cuarenta apariciones en cine y televisión, Greene supo construir un legado vinculado a personajes que desafiaban al héroe y marcaban la memoria de los espectadores. Su estilo interpretativo, intenso y perturbador, lo convirtió en un referente para quienes crecieron con las películas de los noventa.

Un cierre a la incertidumbre

Saber que su muerte fue accidental finalmente aclara las circunstancias de su fallecimiento y pone fin a meses de especulación. Aunque la industria cinematográfica lamenta su partida, el legado de Greene perdura, recordado por los personajes que marcaron la cultura popular y la historia del cine moderno.

El actor, cuya carrera estuvo marcada por la intensidad de sus villanos, deja una huella imborrable en la memoria de los cinéfilos, y la revelación oficial de su fallecimiento brinda al público una comprensión clara de los trágicos hechos ocurridos aquel diciembre en Manhattan.