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Resumen: Un hombre de 22 años fue capturado por el CTI de la Fiscalía en Bogotá, señalado de estar involucrado en el homicidio de un joven universitario ocurrido el 15 de abril en la estación de TransMilenio ‘Minuto de Dios’. Según la investigación, el hecho se presentó durante un intento de hurto de celular que terminó en un forcejeo en el que la víctima fue herida con arma blanca. Tras un mes de labores investigativas, el presunto responsable fue ubicado y detenido mediante orden judicial, y ahora deberá responder por los delitos de homicidio.

¡Fin de la fuga! Capturan a joven de 22 años señalado de asesinar a estudiante en estación de TransMilenio

Un hombre de 22 años fue capturado por su presunta responsabilidad en el homicidio de un joven universitario ocurrido en una estación de TransMilenio en Bogotá, caso que había generado amplia conmoción en la capital.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la detención fue realizada este viernes 15 de mayo por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una orden judicial vigente.

El hecho que es materia de investigación

Los hechos se habrían registrado el pasado 15 de abril en la estación ‘Minuto de Dios’, cuando el estudiante identificado como Fredy Santiago Guzmán se encontraba en el lugar hacia las 9:00 de la noche.

Según la investigación, en ese momento el presunto agresor habría intentado despojarlo de su teléfono celular. En medio del forcejeo que se presentó durante el intento de hurto, el joven resultó herido con un arma blanca, lo que posteriormente le causó la muerte.

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Captura del señalado

Tras un mes de labores investigativas, las autoridades lograron ubicar y capturar al presunto responsable mediante orden judicial. El procedimiento fue adelantado por el CTI de la Fiscalía en coordinación con los equipos de investigación correspondientes.

El capturado quedó a disposición de la justicia y se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez penal de control de garantías en Bogotá.

Cargos que deberá enfrentar

El procesado deberá responder por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados, según la calificación jurídica preliminar entregada por el ente acusador.

El caso generó rechazo en su momento y motivó llamados de justicia por parte de la familia del joven universitario. Entretanto, las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer completamente lo ocurrido y avanzar en la etapa de imputación y judicialización del capturado.