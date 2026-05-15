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    Capturan a presuntos fleteros que robaron más de $40 millones en Bogotá: uno había caído hace una semana

    Las autoridades recuperaron el dinero robado e incautaron un arma y la motocicleta usada en el asalto.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Capturan a presuntos fleteros que robaron más de $40 millones en Bogotá: uno había caído hace una semana
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    Capturan a presuntos fleteros que robaron más de $40 millones en Bogotá: uno había caído hace una semana

    Resumen: Dos hombres fueron capturados en Puente Aranda tras ser señalados de participar en el robo de más de $40 millones a dos mujeres que habían retirado dinero de una entidad bancaria en el norte de Bogotá. Gracias a un plan candado y al rastreo del celular de una de las víctimas, las autoridades lograron ubicarlos, recuperar el dinero hurtado e incautar un arma de fuego y la motocicleta presuntamente usada en el asalto.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dos hombres fueron capturados por las autoridades en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, luego de ser señalados de participar en un caso de fleteo en el que fueron hurtados más de 40 millones de pesos a dos mujeres que acababan de salir de una entidad bancaria en el norte de la ciudad.

    De acuerdo con la información conocida, las víctimas habían realizado un retiro de dinero en inmediaciones del sector de Unicentro. Minutos después de abandonar el lugar, habrían sido seguidas por los presuntos delincuentes, quienes las interceptaron para despojarlas del efectivo.

    Tras lo ocurrido, las autoridades activaron un operativo de búsqueda mediante un plan candado en distintos puntos de Bogotá con el objetivo de ubicar a los responsables del hurto. La reacción permitió avanzar rápidamente en la localización de los sospechosos.

    Celular de una víctima permitió rastrear a los presuntos responsables

    Uno de los elementos clave dentro de la investigación fue la ubicación del teléfono celular de una de las mujeres afectadas, herramienta que facilitó el seguimiento de los movimientos de los señalados implicados.

    Las labores de rastreo condujeron a uniformados hasta el barrio Pensilvania, en la localidad de Puente Aranda, donde finalmente fueron interceptados dos hombres que, según las autoridades, estarían relacionados con el caso.

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    Durante el procedimiento, los uniformados realizaron la captura de los sospechosos e incautaron una pistola. Además, fue inmovilizada una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada durante el robo.

    Las autoridades también confirmaron la recuperación del dinero hurtado, correspondiente a los más de 40 millones de pesos que habían sido retirados por las víctimas antes del asalto.

    Uno de los detenidos había sido capturado días atrás

    En medio de la verificación de antecedentes, se conoció que uno de los hombres detenidos ya había sido capturado el pasado 7 de mayo en la localidad de Engativá.

    Según el reporte entregado por las autoridades, en esa ocasión había sido detenido por los delitos de receptación y falsedad marcaria.

    Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder judicialmente por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

    Finalmente, desde la Secretaría Distrital de Seguridad reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa o hecho delictivo a través de la Línea 123, con el fin de facilitar la reacción de las autoridades y prevenir nuevos casos de inseguridad.


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