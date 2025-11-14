Resumen: Las autoridades capturaron en tres municipios de Antioquia a cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias 'Madam', investigada por el ataque con explosivos que lesionó a tres policías en Ebéjico. Los operativos se dieron como resultado de un proceso conjunto entre la Policía y la Fiscalía, que busca desarticular a la subestructura responsable del atentado.

¡Fin de la fuga! Cae presunta implicada en ataque explosivo contra patrulla de Policía en Ebéjico

Una serie de allanamientos coordinados en los municipios de Ebéjico, San Jerónimo y Armenia Mantequilla permitió la captura de cuatro personas señaladas de integrar la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo, organización que mantiene injerencia en varias zonas del occidente antioqueño.

Entre los arrestados figura una mujer conocida como ‘Madam’, quien, de acuerdo con las líneas de investigación, habría tenido un rol directo en el ataque con explosivos perpetrado el 22 de abril de 2025 en la vereda Sevilla, área rural de Ebéjico.

En ese hecho, un artefacto detonado al paso de una camioneta institucional dejó tres policías heridos, los cuales debieron ser remitidos a centros asistenciales de Medellín para recibir atención especializada.

Esto le podría interesar: Cinco lujosas propiedades y millones en rentas ilegales: así avanzaba El Mesa en silencio por el Oriente antioqueño

Las pesquisas desarrolladas por unidades de la Fiscalía y de la Policía permitieron reconstruir los movimientos de los implicados y establecer su presunta participación tanto en el atentado como en otras acciones delictivas atribuidas a la estructura criminal. Con base en esta información, se ejecutaron las órdenes judiciales que finalizaron con las capturas.

Las autoridades señalaron que estos resultados forman parte de un esfuerzo sostenido para desarticular grupos responsables de intimidar a comunidades rurales mediante acciones violentas y actividades asociadas al narcotráfico y la extorsión.

Los cuatro señalados quedaron a disposición de las autoridades competentes, donde deberán enfrentar los procesos correspondientes por su presunta participación en el ataque y por su pertenencia al Clan del Golfo.