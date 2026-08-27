Resumen: La caída en los octavos de final de la Copa Sudamericana fue el golpe de gracia para un proceso que venía tambaleando. El entrenador oficializará su renuncia este jueves a las 15:00 en rueda de prensa.

Fin de ciclo: Eduardo Coudet deja de ser el técnico de River Plate tras la eliminación ante Santa Fe

Minuto30.com .- El ciclo de Eduardo ‘Chacho’ Coudet al frente de River Plate ha llegado a su fin. La dolorosa eliminación a manos de Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana sentenció el futuro del estratega argentino, quien dejará su cargo tras una etapa marcada por la irregularidad.

El desgaste y la despedida oficial

La decisión no obedece únicamente al reciente traspié internacional. El equipo venía arrastrando una crisis futbolística producto de una seguidilla de malos resultados en el arranque del segundo semestre. Esta situación fracturó la relación con la hinchada ‘Millonaria’, que en la previa de los últimos compromisos ya venía manifestando un creciente repudio hacia el entrenador.

El cronograma para la salida del ‘Chacho’ está definido para la jornada de este jueves:

Despedida del plantel: Tras el entrenamiento vespertino en las instalaciones del Monumental, el técnico se despedirá formalmente de los futbolistas.

Conferencia de prensa: A las 15:00 (hora local), Coudet comparecerá ante los medios de comunicación para oficializar y comunicar los motivos de su salida.

Interinato de Marcelo Escudero

Ante la urgencia del calendario local, la dirigencia de River Plate activó su plan de contingencia. Marcelo Escudero asumirá las riendas del primer equipo de manera interina, asumiendo este rol de «bombero» por tercera vez en la institución.

El principal objetivo de Escudero será preparar al equipo para el complejo duelo de este domingo a las 15:00 frente a Banfield, encuentro que se disputará en el estadio Florencio Sola y que contará con la presencia de público visitante. Aunque el interinato está pensado para los compromisos inmediatos, desde las entrañas del club no se descarta que Escudero permanezca en el banquillo hasta finalizar el año, dándole tiempo a la dirigencia para elegir al sucesor definitivo.

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