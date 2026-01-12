Resumen: Una alpaca fue rescatada en Bogotá tras ser víctima de maltrato por su cuidador, quien la ataba a una motocicleta y la agredía físicamente. El operativo fue realizado por la Policía, la Alcaldía Local de Santa Fe y veterinarios del IDPYBA, quienes incorporaron los videos como prueba para las autoridades judiciales. El caso se enmarca en el proceso de retiro de llamas y alpacas de actividades turísticas y de fotografía en la ciudad.

¡Fin al suplicio! Autoridades rescatan en Bogotá a una alpaca víctima de brutales agresiones

En un operativo conjunto entre la Policía de Bogotá, la Alcaldía Local de Santa Fe y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), las autoridades lograron la aprehensión de una alpaca que era víctima de constantes abusos por parte de su cuidador.

El IDPYBA recibió una serie de videos que sirvieron como prueba del calvario que vivía la alpaca. Según las autoridades, en las grabaciones se observa al animal siendo transportado de manera brutal, enlazado a una motocicleta en movimiento, además de recibir agresiones físicas directas por parte de la persona responsable de su tenencia.

Tras una evaluación en el sitio, los veterinarios emitieron un concepto desfavorable, lo que facultó a la Policía para retirar al animal de forma inmediata y ponerlo bajo protección estatal. Este material audiovisual ya fue anexado al expediente que será presentado ante las autoridades judiciales para determinar las sanciones legales y penales contra los implicados.

El fin de las llamas y alpacas en el turismo

Este operativo se produce en un momento de transición para la capital. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció recientemente un plan para prohibir y retirar definitivamente el uso de llamas y alpacas en actividades económicas de turismo y fotografía, una práctica común en zonas como la Plaza de Bolívar.

Aunque el proceso de retiro es gradual, el IDPYBA enfatizó que: “Durante el tiempo que dure esta transición, el bienestar de los animales no es negociable”.

Durante la actual temporada de vacaciones, las autoridades han intensificado los operativos sorpresa y las visitas técnicas para evitar que, bajo la presión de la demanda turística, estos animales sufran condiciones de hambre, cansancio extremo o maltrato físico.

La alpaca rescatada iniciará ahora un proceso de rehabilitación física y emocional, mientras que la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía analizan el caso para sentar un precedente sobre el maltrato animal en la infraestructura urbana.