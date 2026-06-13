Resumen: El Ejército Nacional realizó una operación en zona rural de Montebello, Antioquia, donde fueron intervenidas dos unidades utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros, logrando la inutilización de dragas, motores y otros equipos presuntamente vinculados a estas actividades ilegales y asociados preliminarmente al Clan del Golfo, con el objetivo de afectar las economías ilícitas y reducir el impacto ambiental en la región.

¡Fin al negocio ilegal! Destruyen dragas y motores del Clan del Golfo en zona rural de Montebello

Tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, adelantaron una operación en zona rural del municipio de Montebello, Antioquia, que permitió la intervención de dos unidades utilizadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros.

El procedimiento se desarrolló en la vereda Campo Alegre, donde las autoridades ubicaron estructuras y maquinaria presuntamente empleadas para actividades mineras ilegales, las cuales estarían asociadas al grupo armado organizado Clan del Golfo, según información preliminar de la operación.

Durante la intervención militar se logró la inutilización de distintos equipos utilizados en el proceso de extracción.

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Maquinaria usada para la explotación ilegal

En el lugar fueron desactivadas dos dragas tipo buzo, además de clasificadoras, motores diésel, compresores y sistemas de extracción, junto con otros elementos que, de acuerdo con el reporte oficial, eran utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros en la zona.

Las autoridades señalaron que este tipo de operaciones busca afectar las economías ilegales que impactan los recursos naturales y el medio ambiente en esta región del departamento de Antioquia.

Finalmente, las tropas reiteraron que continuarán desarrollando operaciones en el territorio con el objetivo de contrarrestar la minería ilegal y proteger las zonas rurales donde se presentan este tipo de actividades.