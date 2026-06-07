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Resumen: En Medellín fue retenido un ciudadano neerlandés requerido mediante circular roja de Interpol por las autoridades de los Países Bajos, señalado de integrar una red transnacional de narcotráfico y lavado de activos. El operativo se realizó con apoyo de la Policía Nacional, Interpol y Migración Colombia. El extranjero habría tenido un rol de coordinación y financiación dentro de la organización con operaciones en Europa, y quedó a disposición de las autoridades mientras avanza su proceso judicial.

¡Fin al escondite! Retienen en Medellín a peligroso capo de los Países Bajos con circular roja de Interpol

La Policía Nacional, en coordinación con Interpol y Migración Colombia, adelantó un operativo en Medellín que permitió la retención de un ciudadano neerlandés señalado de integrar una red transnacional de narcotráfico.

De acuerdo con la información oficial, en el procedimiento se hizo efectiva una Notificación Roja emitida por las autoridades de los Países Bajos, país que lo requiere por su presunta responsabilidad en delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.

Notificación roja y captura en Medellín

Las autoridades indicaron que el extranjero estaría vinculado a una estructura criminal con operaciones entre Países Bajos y Finlandia, en la que, según la investigación, habría desempeñado un rol clave dentro de la organización.

En el marco de las pesquisas internacionales, se le atribuye la coordinación y financiación de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes a gran escala, lo que habría permitido el funcionamiento de la red en distintos puntos de Europa.

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El procedimiento se desarrolló en coordinación entre la Policía Nacional de Colombia (Policía Nacional de Colombia), la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Migración Colombia), como parte de las acciones de cooperación internacional para la ubicación de personas requeridas por la justicia en otros países.

A disposición de las autoridades judiciales

Tras la retención, el ciudadano quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso correspondiente a la Notificación Roja y los trámites judiciales que se deriven de la solicitud de extradición o entrega a las autoridades de los Países Bajos.

Las autoridades colombianas reiteraron que este tipo de operaciones hacen parte de los esfuerzos conjuntos con organismos internacionales para combatir las estructuras criminales transnacionales que operan en distintos continentes.