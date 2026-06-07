Resumen: Los testigos relataron que, en un momento de la noche, alias 'Costeño' se levantó de la mesa donde compartía con sus acompañantes y, escasos minutos después, regresó gravemente herido tras haber recibido una letal puñalada en el pecho, a la altura del corazón.

¡Antes de morir avisó quienes lo atacaron! A «el costeño» lo mataron de una puñalada en el corazón, en Tricentenario

Minuto30.com .- En un trágico hecho de intolerancia registrado durante este fin de semana en Medellín, un hombre de 35 años, oriundo de San Bernardo del Viento y conocido bajo el alias de ‘Costeño’, perdió la vida tras ser atacado con un arma cortopunzante en el barrio Tricentenario.

El ataque en medio de la rumba

La letal agresión ocurrió exactamente a las 11:59 p. m. del sábado 6 de junio de 2026. Según versiones conocidas, la víctima —quien vestía una camisa marrón, pantalón beige y zapatos negros— se encontraba departiendo y consumiendo bebidas con un grupo de amigos al interior de un establecimiento comercial, donde funcionan unos billares y una discoteca, ubicado en el barrio Tricentenario.

Los testigos relataron que, en un momento de la noche, alias ‘Costeño’ se levantó de la mesa donde compartía con sus acompañantes y, escasos minutos después, regresó gravemente herido tras haber recibido una letal puñalada en el pecho, a la altura del corazón.

Señalamientos y fuga de los responsables

Antes de perder el conocimiento, la víctima alcanzó a indicar quiénes habrían sido los responsables del ataque. De acuerdo con versiones extraoficiales y la recolección de testimonios, el hecho de sangre se habría desencadenado por una fuerte discusión entre el ‘Costeño’ y un sujeto conocido con el alias de ‘El Mono’.

En medio del altercado, un tercer individuo identificado como ‘Julio’ —quien vestía una camiseta roja y una chaqueta negra— habría intervenido abruptamente y apuñalado al hoy occiso. Inmediatamente después de perpetrar el ataque, los dos presuntos agresores emprendieron la huida del establecimiento, burlando el cerco de seguridad.

El deceso en el centro médico

Tras la agresión, la víctima fue auxiliada y trasladada de urgencia a una clínica ubicada en el norte de la ciudad. A pesar de recibir atención médica inmediata, la gravedad de la lesión torácica complicó su estado de salud.

El hombre falleció hora y media después, en el centro asistencial, confirmándose su deceso durante la madrugada de este domingo 7 de junio a la 1:30 a. m.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado ninguna captura relacionada con este homicidio.

Unidades de investigación criminal ya se encuentran adelantando las pesquisas y recolectando material probatorio para dar con el paradero y la plena identificación de alias ‘El Mono’ y ‘Julio’.

¡Riña terminó en tragedia! Investigan muerte de un hombre tras una agresión con arma blanca en Sabaneta https://t.co/cu9qBtS0eN — Minuto30.com (@minuto30com) June 7, 2026

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