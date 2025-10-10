¡Fin al conflicto! Daddy Yankee asegura su nombre artístico tras acuerdo con su exesposa

Resumen: Daddy Yankee y su exesposa, Mireddys González, llegaron a un acuerdo que pone fin a la disputa legal sobre el uso de sus marcas profesionales, incluyendo Daddy Yankee, DY y El Cartel Records. El pacto reconoce la propiedad exclusiva del artista sobre estas marcas y establece que González no podrá interferir, registrar marcas similares ni afectar negativamente su reputación. Con esto, el cantante recupera control total sobre su identidad artística y sus proyectos.

El icónico artista urbano puertorriqueño Daddy Yankee, resolvió una disputa legal con su exesposa, Mireddys González Castellanos, que le permitirá usar libremente sus marcas profesionales, incluyendo su nombre artístico y seudónimos como DY. La resolución llega tras meses de enfrentamiento judicial en el Tribunal Federal de Hato Rey, San Juan, y pone fin a la incertidumbre sobre la propiedad y uso de sus marcas.

Según el acuerdo conjunto, González reconoce que la titularidad de las marcas recae exclusivamente en Daddy Yankee y se compromete a no interferir, registrar marcas similares ni realizar acciones que puedan afectar negativamente la reputación o el valor comercial de estas.

El pacto abarca, entre otros, nombres y proyectos asociados a su carrera como Daddy Yankee, DY, El Cartel, Los Cangris, Big Boss, Legendaddy, Barrio Fino y El Cartel Records.

El conflicto surgió tras el anuncio del retiro musical de Daddy Yankee y la intención de su exesposa de registrar algunas marcas a su nombre, lo que llevó al artista a presentar una demanda solicitando medidas que evitaran restricciones sobre su identidad profesional.

Esto le podría interesar: ¡Estalla la polémica! El conflicto entre La Jesuu y Yina Calderón llega a instancias legales

El acuerdo evita que la disputa llegue a mayores, mientras establece que el tribunal federal mantendrá jurisdicción para garantizar el cumplimiento de los términos si fuese necesario.

El documento también contempla que Daddy Yankee respete la marca Mireddys, retirando cualquier solicitud de registro relacionada y evitando cualquier posible conflicto futuro. Así, ambas partes establecen límites claros para el uso de nombres y marcas, poniendo fin a un capítulo que combinaba disputas personales, empresariales y corporativas.

La relación de casi tres décadas entre el artista y González comenzó en la adolescencia en Santurce, Puerto Rico, y estuvo marcada por una profunda colaboración profesional. González ejerció como manager y CEO de El Cartel Records, contribuyendo de manera significativa al crecimiento y consolidación de Daddy Yankee como uno de los artistas más influyentes del reguetón y la música urbana. La pareja tiene dos hijos, Jesaaelys y Jeremy, quienes han desarrollado sus propias carreras en redes sociales y producción musical.

A pesar de la separación oficializada el 19 de febrero de 2025, y la compleja disputa por las corporaciones y transferencias financieras ocurridas en 2024, este acuerdo garantiza que Daddy Yankee mantenga control absoluto sobre sus marcas y proyectos creativos, despejando cualquier riesgo de restricciones legales en su carrera futura.