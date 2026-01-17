¡Fin a una década de crímenes! Capturado en Andes alias ‘Guajiro’ tras violento enfrentamiento

Resumen: Alias ‘Guajiro’, cabecilla del Clan del Golfo con más de 10 años de trayectoria criminal, fue capturado en Andes (Antioquia) junto a tres integrantes más. Durante el operativo, coordinado entre Policía, Fiscalía y Ejército, se incautaron armas, munición y equipos de comunicación. Dos policías resultaron heridos leves por una granada. ‘Guajiro’ estaba implicado en el homicidio de tres uniformados en 2025.

En un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, las autoridades lograron la captura de alias ‘Guajiro’, cabecilla de zona del Clan del Golfo, junto a tres integrantes más de esta estructura criminal en el municipio de Andes, Antioquia.

Alias ‘Guajiro’ contaba con más de una década de trayectoria delictiva y estaba implicado en el homicidio de tres policías durante 2025, así como en la lesión de un uniformado en hechos ocurridos el mismo año.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arsenal significativo, compuesto por dos fusiles, una pistola, proveedores, munición y equipos de comunicación, elementos que habrían sido utilizados para perpetrar actividades criminales en la región.

El enfrentamiento no estuvo exento de riesgos: dos miembros de la Policía Nacional resultaron con heridas leves tras la detonación de una granada de fragmentación durante la intervención, pero se encuentran fuera de peligro.

¡ ! En Andes (Antioquia), la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol y el @COL_EJERCITO, capturó a alias Guajiro, cabecilla de zona, junto a tres integrantes del Clan del Golfo. Resultados del… pic.twitter.com/ixX6V5WFIo — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) January 17, 2026

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y la vida de los ciudadanos, asegurando que este operativo es parte de los esfuerzos continuos para desmantelar las estructuras del crimen organizado que operan en Antioquia y otras regiones del país.

Este golpe al Clan del Golfo se suma a las recientes acciones de la fuerza pública para neutralizar bandas criminales que afectan la tranquilidad de los municipios antioqueños, demostrando un seguimiento constante a las investigaciones y operaciones conjuntas entre Policía, Fiscalía y Ejército.