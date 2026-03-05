Resumen: La Policía de Bogotá capturó a ‘El Lobo’ y ‘Camilo’, presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Seguros’, dedicado al microtráfico en Barrios Unidos. En el operativo se incautaron 1.000 dosis de marihuana, 500 de base de coca, 25 de bazuco, 17 de perico y 20 de tusi, además de insumos para drogas sintéticas. El grupo habría generado rentas ilícitas cercanas a 80 millones de pesos mensuales durante tres años. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras las autoridades llaman a la ciudadanía a denunciar delitos a la Línea 123.

¡Fin a tres años de delitos! Capturan a ‘El Lobo’ y ‘Camilo’, presuntos integrantes de ‘Los Seguros’ en Bogotá

En un operativo liderado por la Policía de Bogotá, con el apoyo de las unidades investigativas SIPOL y UNIPOL, fueron capturados dos presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los Seguros’, señalado de operar en la localidad de Barrios Unidos, al norte de la capital, dedicándose al comercio y expendio de drogas.

Tras varios meses de seguimiento e investigación, las autoridades realizaron una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble identificado como centro de operaciones del grupo. Durante el procedimiento, fueron detenidos alias ‘El Lobo’ y alias ‘Camilo’, quienes están señalados por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El operativo permitió incautar una considerable cantidad de drogas, entre las que se incluyen:

• 1.000 dosis de marihuana

• 500 dosis de base de coca

• 25 dosis de bazuco

• 17 dosis de perico

• 20 dosis de tusi

Según informó la Policía de Bogotá, el inmueble intervenido era utilizado para el ocultamiento, dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes, facilitando la venta al menudeo en la zona. Además, se encontraron insumos e ingredientes que habrían sido utilizados para la preparación de drogas sintéticas.

Investigaciones preliminares señalan que ‘Los Seguros’ tiene una trayectoria criminal de aproximadamente tres años y que sus actividades ilícitas habrían generado rentas cercanas a los 80 millones de pesos mensuales, representando un impacto económico significativo dentro del microtráfico en la localidad.

Este resultado representa, según las autoridades, un golpe importante a las redes de microtráfico que afectan la seguridad y convivencia de los habitantes de Barrios Unidos y de la ciudad en general. Los detenidos, junto con los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los respectivos procesos judiciales.

Por su parte, la Alcaldía Local de Barrios Unidos reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada con la Policía y otras autoridades para combatir el tráfico de estupefacientes y fortalecer la seguridad en la localidad.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o que tenga relación con actividades delictivas, a través de la Línea de Emergencias 123, recordando que la colaboración de la comunidad es clave para fortalecer la lucha contra el crimen.