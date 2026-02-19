Resumen: Tras finalizar sus conciertos en El Salvador, Shakira regresó a Barranquilla para grabar un nuevo video musical junto a Beéle en escenarios emblemáticos de la ciudad. La producción integró comparsas y símbolos del Carnaval, con participación de agrupaciones tradicionales y el Rey Momo 2026. La colaboración fue confirmada tras un intercambio en redes y la visita del alcalde Alejandro Char al set, aunque aún no se ha anunciado el nombre de la canción ni su fecha de estreno.

¡Al ritmo del Carnaval! Shakira y Beéle encendieron Barranquilla con el rodaje de su nuevo video musical

Tras culminar sus presentaciones en El Salvador, Shakira regresó a Barranquilla y fue vista en distintos puntos estratégicos de la ciudad junto a su equipo de producción y sus hijos, Milan y Sasha. Lo que inicialmente se manejó como una visita discreta terminó convirtiéndose en la confirmación de un nuevo rodaje musical en el que también participa Beéle.

Las grabaciones se desarrollan en locaciones representativas como el Gran Malecón, el Pabellón de Cristal y sectores tradicionales como Barrio Abajo, donde en los últimos días se han instalado equipos técnicos, iluminación y estructuras propias de una producción audiovisual de gran formato.

Cultura local como protagonista del video

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la incorporación directa de elementos del Carnaval de Barranquilla. En las escenas se han observado marimondas, congos y comparsas tradicionales que aportan identidad visual y rítmica a la producción.

Entre los colectivos que han participado se encuentran Rumbón Normalista, Son Kalimba y el Congo Grande, además del actual Rey Momo 2026, Adolfo Maury. Esta integración sugiere que el video tendrá un fuerte componente festivo y cultural, alineado con el momento del calendario en que se realiza la grabación.

Hasta ahora no se ha revelado el título de la canción ni la fecha de estreno.

Interacción en redes que avivó las expectativas

En medio de la grabación, ambos artistas compartieron un video en redes sociales. “Estoy aquí con mi coletica, se está poniendo pretty”, comentó Beéle. El clip, breve pero significativo, reforzó la confirmación de que trabajan juntos en esta nueva apuesta musical.

Durante el rodaje, se les ha visto coordinando detalles técnicos y compartiendo con los integrantes de las comparsas, mientras seguidores se acercan para registrar imágenes del momento.

Una colaboración que se venía gestando

La cercanía artística entre ambos se remonta a septiembre de 2025, cuando compartieron un video bailando “Currucuchú”, tema tradicional popularizado por La Niña Emilia. Aquella publicación se viralizó rápidamente y dejó abierta la posibilidad de una colaboración formal, que ahora parece concretarse con esta producción audiovisual.

Semanas después, esa conexión se consolidó con el lanzamiento de una nueva versión conmemorativa de Hips Don’t Lie, interpretada por Shakira junto a Beéle y Ed Sheeran. La reinterpretación del éxito global incorporó matices del folclor colombiano y reforzó el vínculo musical entre los artistas, elevando las expectativas frente a futuros proyectos conjuntos.

La presencia de Shakira en su ciudad natal, combinada con el talento emergente de Beéle y el respaldo de expresiones culturales tradicionales, perfila un proyecto que conecta proyección internacional con raíces locales.

Por el momento, el equipo mantiene reserva sobre los detalles finales, mientras la expectativa crece entre los seguidores que esperan conocer el resultado de esta grabación hecha en el corazón de “La Arenosa”.