¡Fin a la incertidumbre! Recuperan el cuerpo de un joven desaparecido hace 12 años en Antioquia

Resumen: Tras 12 años de incertidumbre, la UBPD recuperó el cuerpo de un joven desaparecido en Dabeiba, Antioquia. El hallazgo forma parte del Plan Regional de Búsqueda del Eje Bananero, que busca localizar a más de 3.500 personas desaparecidas, esclarecer las circunstancias de cada caso y reconstruir la memoria histórica de la región afectada por el conflicto armado.

Tras más de una década de incertidumbre y búsqueda, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) logró recuperar un cuerpo correspondiente a una persona desaparecida hace 12 años durante el conflicto armado en la región del Eje Bananero.

El hallazgo se realizó en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Eje Bananero, una estrategia que busca localizar a las más de 3.500 personas que todavía permanecen desaparecidas en esta zona del país. El proceso incluyó el rastreo de información histórica, entrevistas con familiares y testigos, así como inspecciones en zonas rurales y de difícil acceso, combinadas con técnicas forenses avanzadas para la identificación de los restos humanos.

Según las autoridades de la UBPD, los restos encontrados corresponden a un joven desaparecido en Dabeiba, Antioquia, siendo apenas un adolescente al momento de su desaparición. La recuperación del cuerpo se logró gracias a un trabajo minucioso de análisis forense, que incluyó la comparación de registros odontológicos, pruebas de ADN y la reconstrucción del contexto de su desaparición, permitiendo confirmar su identidad con alta certeza.

La familia, que se había desplazado a Medellín tras los hechos, recibió la noticia luego de años de incertidumbre. Este hallazgo no solo representa un cierre parcial para quienes lo esperaban, sino que también aporta elementos para esclarecer las circunstancias de su desaparición y avanzar en la documentación de casos pendientes en la región.

El Plan Regional de Búsqueda no se limita a la recuperación de cuerpos; también busca reconstruir la memoria histórica del Eje Bananero, esclarecer las circunstancias de cada desaparición y documentar los hechos para la memoria colectiva y posibles procesos de justicia. Cada hallazgo permite dimensionar la magnitud de las desapariciones y fortalecer la documentación de la violencia histórica en la zona.

Los procedimientos de identificación y recuperación se realizan siguiendo protocolos forenses rigurosos, con el objetivo de garantizar precisión científica y ofrecer información concreta a las familias sobre el destino de sus seres queridos. Con cada cuerpo recuperado, se avanza en la tarea de dar respuesta a los miles de casos pendientes en el Eje Bananero y otras regiones afectadas por la violencia, aportando claridad donde antes solo había silencio.