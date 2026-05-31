Resumen: Ecuador oficializó la eliminación de los aranceles del 100 % a los productos colombianos a partir del 1 de junio, poniendo fin a varios meses de tensiones comerciales. La decisión fue formalizada por el Senae y se produce tras una disputa que incluso llegó a la Comunidad Andina, organismo que ordenó desmontar las barreras comerciales impuestas por ambos países.

¡Fin a la guerra comercial! Ecuador oficializa la eliminación de los aranceles del 100 % a productos colombianos

Ecuador oficializó este domingo el levantamiento de los aranceles extraordinarios que venían aplicándose a los productos colombianos, una medida que comenzará a regir desde el 1 de junio y que pone fin a varios meses de tensiones comerciales entre las dos naciones.

La disposición fue formalizada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), que expidió una resolución mediante la cual deja sin efecto la tasa del 100 % impuesta a las mercancías procedentes o originarias de Colombia.

Con ello, los bienes colombianos volverán a ingresar al mercado ecuatoriano sin el recargo establecido por el Gobierno de Daniel Noboa en medio de una disputa comercial que se fue intensificando a lo largo de este año.

La eliminación de la tasa ya fue oficializada

La confirmación llegó a través del Senae, autoridad encargada de la administración aduanera en Ecuador.

Sandro Castillo Merizalde, director general de la entidad, aseguró que la determinación apunta a fortalecer la cooperación bilateral y dinamizar el intercambio económico.

“Desde SENAE garantizamos la aplicación efectiva de esta disposición, fortaleciendo el comercio legal, la integración regional y el trabajo conjunto contra las economías ilícitas”, afirmó Castillo Merizalde.

La resolución entrará en vigor este lunes y deja en cero el gravamen que durante las últimas semanas había alcanzado el 100 %.

Una decisión rodeada de controversia política

El anuncio se produjo un día después de que el presidente Daniel Noboa asegurara que el levantamiento de los aranceles fue resultado de conversaciones sostenidas con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella.

“Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países”, manifestó el mandatario ecuatoriano a través de su cuenta en la red social X.

Posteriormente, Noboa amplió su postura y explicó los motivos que, según él, llevaron al desmonte de la medida.

“Las medidas adoptadas en los últimos meses tuvieron un objetivo claro: proteger nuestras fronteras, combatir el crimen transnacional y defender a los ecuatorianos. Hoy, tras una conversación con él y confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo, he dispuesto eliminar desde el 1 de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos”.

Esto le podría interesar: ¡Pánico en el aire! Pasajero violento intenta meterse a la cabina de pilotos y obliga a desviar un vuelo en EE. UU.

Las declaraciones generaron reacciones debido a que fueron emitidas en medio del proceso electoral colombiano y porque el mandatario hizo referencia directa a un candidato presidencial, y no al Gobierno colombiano, que es la contraparte oficial en las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

El origen del conflicto comercial

La controversia se remonta a comienzos de año, cuando el Gobierno ecuatoriano anunció la creación de una denominada “tasa de seguridad” para las importaciones procedentes de Colombia.

Según explicó entonces la administración de Noboa, la iniciativa respondía a preocupaciones relacionadas con la seguridad fronteriza y la lucha contra estructuras criminales que operan en la zona limítrofe.

El cobro inició en 30 %, posteriormente aumentó al 50 % y finalmente llegó al 100 %, generando inquietud entre empresarios y sectores productivos de ambos lados de la frontera.

La medida provocó respuestas por parte de Colombia, que también adoptó restricciones comerciales y otros mecanismos arancelarios, mientras las relaciones diplomáticas atravesaban uno de sus momentos más complejos en los últimos años.

La intervención de la Comunidad Andina

El diferendo terminó siendo analizado por la Comunidad Andina (CAN), organismo encargado de velar por el cumplimiento de los acuerdos de integración económica entre sus países miembros.

Tras estudiar el caso, la Secretaría General concluyó que las acciones adoptadas por Colombia y Ecuador eran incompatibles con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Cartagena y ordenó desmontar las barreras comerciales impuestas.

Por esa razón, desde Bogotá se ha insistido en que el levantamiento de los aranceles responde al cumplimiento de una decisión de la CAN y no a una iniciativa unilateral del Gobierno ecuatoriano.

Con la entrada en vigencia de la resolución expedida por el Senae, el intercambio comercial entre Colombia y Ecuador volverá a desarrollarse sin las restricciones extraordinarias que marcaron la relación económica bilateral durante los últimos meses.