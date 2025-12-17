Resumen: Tras más de 20 años de incertidumbre, la familia de Cristo José Romero Isaza pudo recuperar sus restos en Yalí, Antioquia. Desaparecido en 2003, su cuerpo había permanecido como no identificado en un cementerio de Cartago, Valle del Cauca, hasta que la estrategia de Búsqueda Inversa permitió localizar a sus familiares y concretar la entrega digna en 2025.

¡Fin a la angustia! Tras más de 20 años de búsqueda, familia en Antioquia recibe los restos de su pariente desaparecido

Tras más de dos décadas de búsqueda, la familia de Cristo José Romero finalmente pudo recuperar su cuerpo en Yalí, Antioquia, luego de que se completara un proceso de identificación y localización mediante la estrategia de Búsqueda Inversa, articulada entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Medicina Legal.

Cristo José desapareció en 2003 mientras vivía con su hermano y sus sobrinas Lorena y Sor Adiela. Su intención era buscar nuevas oportunidades laborales, pero desde entonces no hubo contacto con sus familiares, quienes vivieron años de incertidumbre sobre su paradero.

Verificaciones posteriores determinaron que su cuerpo había sido inhumado como no identificado desde 2005 en el cementerio Asofundadores de Cartago, Valle del Cauca. Aunque su identidad fue confirmada mediante huellas dactilares en 2012, la falta de contacto con sus familiares impidió que pudieran reclamar su cuerpo en ese momento.

En 2025, la estrategia de Búsqueda Inversa permitió que la familia fuera localizada. Fue un anuncio de esta iniciativa lo que llevó a una de sus sobrinas a reconocerlo y contactar a la Unidad de Búsqueda, dando inicio al acompañamiento que culminó con la entrega en Yalí.

La entrega se realizó con la presencia de la familia y el acompañamiento de equipos de la UBPD, la JEP y Medicina Legal que facilitaron la ceremonia de despedida, poniendo fin a más de veinte años de espera y de preguntas sin respuesta. Lorena, una de sus sobrinas, recordó la impotencia y el dolor de no saber qué había sido de su tío, y la importancia de finalmente poder darle cristiana sepultura.