ELN intentó volar base militar en Antioquia: Ejército frustró atentado con cilindro explosivo

Un ataque del ELN en Yarumal estuvo a punto de convertirse en una nueva acción terrorista contra la Fuerza Pública en Antioquia. Tropas del Ejército Nacional lograron frustrar un atentado contra la Base Militar de Ventanas, gracias a la rápida reacción de los uniformados que prestaban servicio en la zona.

La información fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, quien señaló que integrantes del Ejército detectaron movimientos sospechosos que alertaron sobre un posible ataque en curso.

De acuerdo con los reportes preliminares, los presuntos responsables, pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN), habrían intentado instalar un cilindro cargado con explosivos en inmediaciones de la base militar.

La oportuna intervención de las tropas permitió evitar la materialización del atentado, que habría puesto en grave riesgo tanto a los uniformados como a la población civil del sector.

Durante la operación se logró la captura de una persona, presuntamente vinculada al intento de ataque, así como la incautación de dos radios de comunicación que serían utilizados para coordinar la acción criminal.

“Gracias a la rápida reacción de nuestros soldados se logró frustrar este ataque terrorista y se evitó una tragedia”, indicó el mandatario departamental a través de X.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del capturado ni detalles adicionales sobre su rol dentro de la estructura armada ilegal.

Este hecho se suma a una serie de alertas de seguridad en el norte de Antioquia, una región estratégica donde grupos armados ilegales mantienen presencia.

