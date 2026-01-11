¡Fin a 28 años de crímenes! Abaten a alias ‘Santiago’, el terror del ELN en cuatro departamentos

Resumen: Hernán Chica , alias ‘Santiago’, máximo cabecilla del cartel del ELN en Colombia, fue neutralizado el 4 de enero en San José del Palmar, Chocó, durante un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía. Con más de 28 años de trayectoria criminal, su caída desarticula la cadena de mando del ELN, debilita sus finanzas y reduce su capacidad operativa, enviando un mensaje claro sobre el compromiso del Estado con la seguridad y la protección de las comunidades.

En una operación conjunta de las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea, fue neutralizado Hernán Chica, alias ‘Santiago’, considerado el principal cabecilla del cartel narcotraficante del ELN en territorio colombiano. El operativo se llevó a cabo el pasado 4 de enero en la zona rural del municipio de San José del Palmar, Chocó, y representa uno de los golpes más importantes contra esta estructura en la última década.

Alias ‘Santiago’ dirigía desde hace más de 28 años las operaciones criminales y narcotraficantes del ELN en el occidente del país. Su trayectoria delictiva incluyó el manejo de estructuras de narcotráfico y minería ilegal, así como la planificación y ejecución de ataques contra comunidades vulnerables en Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Risaralda. Entre sus crímenes se encuentran homicidios, reclutamiento forzado de menores, extorsión, secuestro, confinamiento y desplazamiento forzado.

A pesar del éxito de la operación, las difíciles condiciones del terreno, la meteorología y los enfrentamientos impidieron recuperar el cuerpo de alias ‘Santiago’, por lo que las autoridades continúan las labores en la zona para confirmar su ubicación.

La caída del cabecilla desarticula la cadena de mando del cartel, debilita sus finanzas y reduce de manera significativa la capacidad operativa y violenta de estas estructuras ilegales.

El prontuario de Hernán Chica incluye múltiples órdenes de captura vigentes y una solicitud de extradición, lo que evidencia el impacto de sus actividades criminales a nivel nacional e internacional. Frente a su debilitamiento, las autoridades señalan que los ataques terroristas que el ELN pueda intentar son un reflejo de su pérdida de poder.

Las autoridades reiteraron que la mejor alternativa para los integrantes de grupos armados ilegales es la desmovilización, advirtiendo que continuar en estas estructuras solo conduce al crimen y al sufrimiento de sus propias familias, además de afectar gravemente a las comunidades más vulnerables del país.