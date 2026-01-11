Resumen: Jair Valencia, integrante de las disidencias de las Farc, fue condenado tras aceptar su responsabilidad en el asesinato de 19 personas en zonas rurales del Valle del Cauca. La investigación determinó su participación en homicidios colectivos, desapariciones forzadas y crímenes individuales, incluyendo víctimas civiles y un militar. Valencia Solís deberá cumplir su condena sin beneficios de reducción de pena.

Condenan a miembro de las disidencias de las Farc por el asesinato de 19 personas en Valle del Cauca

Jair Valencia, integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, fue condenado a 22 años y 2 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el asesinato de al menos 19 personas en distintas zonas rurales del Valle del Cauca. La sentencia fue emitida por un juez que avaló un preacuerdo judicial presentado por la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación, Valencia participó en tres homicidios colectivos ocurridos entre 2020 y 2021 en los corregimientos La Meseta y Villacolombia de los municipios de Jamundí y Restrepo, hechos que dejaron un saldo de 14 víctimas, entre ellas un menor de edad.

Además, se le responsabiliza de la desaparición forzada y posterior muerte de dos personas, incluyendo un integrante del Ejército Nacional, cuyo cuerpo fue hallado en una fosa en la vereda El Placer, en Dagua, el 23 de agosto de 2021.

Esto le podría interesar: Cali se arma hasta los dientes con IA y drones para combatir la criminalidad

El condenado también fue declarado responsable de otros tres homicidios individuales: el asesinato de dos trabajadores dedicados a la minería en Jamundí, ocurrido el 15 de marzo de 2021, y la muerte de un ciudadano extranjero, registrada el 29 de junio de 2020 en la misma zona.

A 22 años y 2 meses de prisión fue condenado Jair Valencia Solís, integrante de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, por su responsabilidad en el crimen de, al menos, 19 personas, en zonas rurales de Jamundí, Restrepo y Dagua (Valle del Cauca).Este… pic.twitter.com/8RGvovzPw1 Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 11, 2026

Valencia deberá cumplir la totalidad de la sentencia en un centro penitenciario, sin acceso a beneficios de reducción de pena. Los delitos por los que fue condenado incluyen homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, desaparición forzada, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas, y explosivos.

La Fiscalía destacó que la condena se logró gracias a la recolección de pruebas que demostraron la participación directa del condenado en los hechos violentos, reiterando el compromiso de las autoridades con la judicialización de miembros de grupos armados ilegales que afectan la seguridad y convivencia en el Valle del Cauca.