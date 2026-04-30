Resumen: Circula en redes un supuesto mensaje atribuido a Erika “N”, principal señalada en el caso del asesinato de la exreina Carolina Flores en Polanco, en el que se relatan presuntos conflictos familiares previos al crimen. Aunque el contenido ha generado polémica y debate público, las autoridades no han confirmado su autenticidad y el documento continúa siendo considerado un rumor dentro de la investigación en curso.

Filtran supuesta carta de la suegra que habría asesinado a exreina en México: “Sé que nunca me perdonarás”

El caso del asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores en la zona de Polanco, en Ciudad de México, continúa generando atención mediática internacional, especialmente tras la aparición de nuevos elementos relacionados con la principal sospechosa del crimen.

Las autoridades identificaron como presunta responsable a Erika “N”, suegra de la víctima, quien fue capturada el pasado 24 de abril en un apartamento ubicado en el sector La Cigarra, en el municipio El Hatillo, en Caracas (Venezuela).

Según información preliminar, la mujer habría salido de México poco después del homicidio y posteriormente fue localizada en territorio venezolano, donde se adelantó su aprehensión para iniciar el proceso de extradición hacia México, donde deberá responder por el delito de feminicidio.

La carta atribuida a la sospechosa y su difusión en redes

En medio del avance del caso, comenzó a circular en redes sociales un supuesto mensaje atribuido a Erika “N”, el cual habría sido encontrado en su teléfono celular en la sección de notas. El contenido del texto ha generado amplio debate, aunque hasta el momento no ha sido verificado oficialmente por las autoridades.

El material fue difundido inicialmente por una creadora de contenido conocida como La Parcera Jostin, en el video, ella aclara que el contenido habría sido adaptado con herramientas de inteligencia artificial para evitar la divulgación directa del material original.

En el supuesto escrito se leen referencias a conflictos familiares y tensiones previas al crimen. Uno de los apartes señala:

“Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería… que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar”.

En otro fragmento del mismo texto se añade:

“Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito.”

Más adelante, el documento continúa con referencias a discusiones sobre el cuidado del menor:

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“Le dije que si estaba muy feliz con la buena vibra que alguna vez dijo sentir en la casita y dijo que sí, que aunque no había sido su idea, estaba muy contenta por estar los tres solos, sin caras ni malos modos.

Aunque me siguiera metiendo con mis consejos, le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí y que sabía el dolor que me causaba eso y el no ver al bebé, pero que aparte lo había separado de la familia de ella. Y dijo que así los tres estaban muy bien. Le pregunté qué daño le hacía que lo viera en fotos o por qué ni siquiera videollamadas. Y dijo que como estábamos lejos, así estábamos bien y que era su hijo y que así quería criarlo. Entonces, pasó lo que pasó“.

El texto también incluye una supuesta despedida atribuida a la mujer:

“Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante, a su manera, ahora ya como la familia de cinco que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen, pues si un beso no lo perdonó, esto menos. Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos”.

@laparcerajostin Primera carta de la suegra de Carolina Flores ♬ sonido original – Laparcerajostin

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la autenticidad del documento difundido en redes sociales, por lo que su contenido permanece bajo la categoría de rumor. Sin embargo, su circulación ha generado múltiples reacciones y debates en plataformas digitales, donde algunos usuarios han interpretado el caso desde distintas perspectivas.

El proceso judicial contra Erika “N” continúa en desarrollo, mientras avanza su eventual extradición a México para enfrentar cargos relacionados con el homicidio de la exreina de belleza.