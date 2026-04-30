Resumen: Una mujer fue capturada en Venezuela tras ser señalada como la principal sospechosa del feminicidio de su nuera, ocurrido en México. Según las autoridades, habría huido del país después del crimen, lo que activó una alerta internacional que permitió su ubicación y detención. Actualmente permanece bajo custodia mientras se adelantan los trámites de extradición para que responda ante la justicia.

¡Se le acabó la huida! Capturan en Venezuela a suegra señalada de asesinar a exreina en México

La captura en Venezuela de la principal sospechosa del feminicidio de la joven Carolina Flores Gómez marca un nuevo avance en un caso que ha generado conmoción tanto por la violencia del hecho como por el vínculo familiar entre víctima y agresora.

Se trata de Erika María “N”, suegra de la mujer de 27 años, quien fue asesinada dentro de su vivienda ubicada en la colonia Polanco, en la Ciudad de México. La detención se produjo en Caracas, donde la mujer permanecía tras haber salido del país un día después del crimen.

De la escena del crimen a la huida

El homicidio ocurrió el 15 de abril al interior del apartamento donde la víctima residía junto a su pareja y su hijo de ocho meses. Parte de lo sucedido quedó registrado por una cámara instalada para monitorear al bebé, lo que permitió a las autoridades reconstruir los momentos previos al ataque.

En el material, se observa a la sospechosa siguiendo a la joven hasta una habitación. Posteriormente, se escuchan múltiples disparos. Minutos después, la pareja de la víctima, Alejandro Sánchez Herrera, reaccionó al oír el ruido.

“¿Qué fue eso?”, preguntó al salir de otra habitación. Al encontrarse con la escena, increpó a su madre: “¡¿Qué hiciste, loca?!”. Ella respondió sin inmutarse: “Nada, me hizo enojar”. Ante esto, él replicó: “¿No ves que es mi familia?”, pero ella contestó: “Tu familia es mía, tú eras mío, y ella no… ella te robó”.

ASÍ COMENZÓ TODO. MANEJÓ por DÍAS PARA MATAR a CAROLINA

La cámara con sensor d movimiento q puso Caro para su bb, captó todo lo q pasó con su suegra.

Según su esposo, él permaneció un día con el cuerpo tratando de alimentar al bb pues aún está en lactancia.@FiscaliaCDMX alista… pic.twitter.com/NPbQ1OXpxQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 23, 2026

Tras el ataque, la mujer habría dejado el arma en el lugar, recogido sus pertenencias y abandonado el sitio en un taxi. De acuerdo con los reportes, su salida del país se produjo el 16 de abril, apenas un día después de los hechos.

La captura y el proceso internacional

La investigación avanzó rápidamente luego de que se presentara la denuncia formal. Con los elementos recolectados, las autoridades judiciales emitieron una orden de captura que permitió activar mecanismos de búsqueda fuera de México.

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“Con base en los datos de prueba recabados, el 17 de abril de 2026 —a un día de presentada la denuncia— se obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión correspondiente. Con esta orden y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), se gestionó una Notificación Roja de Interpol para su búsqueda internacional, lo que permitió a autoridades venezolanas localizarla y detenerla”.

La detención se concretó el 24 de abril en Caracas, inicialmente por el delito de resistencia a la autoridad. Desde entonces, permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se adelantan los trámites necesarios para su traslado a México.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Un caso que sacude por su entorno familiar

El proceso es liderado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entidad que ha señalado a Herrera como la principal responsable del feminicidio. El caso ha tenido un fuerte impacto público no solo por la forma en que ocurrió, sino porque se desarrolló dentro del entorno familiar de la víctima.

De acuerdo con versiones entregadas por allegados, existían tensiones previas entre la joven y su suegra, las cuales se habrían intensificado en los meses recientes, especialmente tras el nacimiento del hijo de la pareja. Sin embargo, para la familia de la víctima, el desenlace fue completamente inesperado.

A la espera de la extradición

Actualmente, Érika María “N” permanece detenida en Venezuela mientras se adelantan los procedimientos legales para su extradición. Una vez sea trasladada a territorio mexicano, deberá responder ante la justicia por el delito que se le imputa.

Las autoridades han destacado la cooperación entre instituciones de ambos países como un elemento clave para lograr su ubicación y captura, en un caso que continúa en desarrollo y que sigue generando reacciones por la gravedad de los hechos.