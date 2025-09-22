México se compromete a ayudar en la búsqueda del rapero B King y el DJ Regio Clown
Fotos sacadas de redes sociales.
Filtran primera imagen que confirmaría el homicidio de B King; sus tatuajes fueron claves para identificarlo

Resumen: Una foto del cadáver de Bayron Sánchez ("B-King"), con signos de tortura y desmembramiento, fue filtrada en México. La prensa local confirma que los tatuajes coinciden y que una nota del cártel de la Familia Michoacana fue dejada junto a su cuerpo y el de Jorge Herrera ("Regio Clown"), aunque autoridades colombianas no han confirmado el deceso.

La trágica muerte de los músicos colombianos Bayron Sánchez, alias «B King», y el DJ Jorge Herrera, «Regio Clown», ha cobrado un matiz más perturbador tras la filtración de fotografías que, según reportes de la prensa mexicana, serían del cadáver de B-King. Los tatuajes del cuerpo hallado en el municipio de Cocotitlán coinciden con los del artista, lo que confirmaría su identidad.

La noticia, difundida por la radio mexicana MVS Noticias y por reporteros como Antonio Nieto, indica que los cuerpos de los artistas presentaban signos de tortura y estaban desmembrados. Además, junto a ellos se encontró una cartulina presuntamente firmada por el cártel de la Familia Michoacana, lo que apunta a una posible vinculación con el crimen organizado. Sin embargo, las autoridades colombianas aún no han confirmado oficialmente la muerte de los jóvenes.

Este desarrollo se suma a la conmoción que ya había generado su desaparición. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había solicitado la ayuda de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para encontrar a los músicos.

La aparición de la fotografía del cadáver de B-King, junto con los detalles de tortura y la nota del cártel, ha intensificado la indignación pública y el clamor por justicia. La investigación continúa en curso para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este macabro crimen que enluta a la industria musical de Colombia.

Tomada de redes sociales.

