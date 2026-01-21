Luis Javier Suárez lidera al Sporting con doblete ante PSG y reclama su lugar con Colombia para el Mundial 2026. Foto: Tomada de @SportingCP

Resumen: Luis Javier Suárez se consolidó como la gran figura del Sporting de Lisboa al anotar un doblete histórico para vencer 2-1 al PSG en la Champions League, terminando con el invicto de 32 partidos del vigente campeón y asegurando el paso de su equipo hacia los octavos de final. Con un registro impresionante de 20 goles y 5 asistencias en lo que va de la temporada, el atacante colombiano no solo se ratifica como uno de los mejores artilleros de Europa, sino que, en pleno mes de enero, reclama con autoridad un lugar en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial de 2026

¡Figura en la Champions! Luis Javier Suárez silencia al vigente campeón PSG y pide pista para el Mundial

El delantero colombiano Luis Javier Suárez brilló en la séptima jornada de la Champions League al anotar un doblete decisivo para la victoria del Sporting de Lisboa 2-1 frente al PSG.

Con un gol agónico en el último minuto, el atacante no solo le dio los tres puntos a su equipo, sino que terminó con el impresionante invicto de 32 partidos que ostentaba el vigente campeón europeo.

Esta actuación histórica coloca al conjunto luso en puestos de clasificación directa a los octavos de final y confirma al colombiano como la gran revelación del torneo.

Las cifras de Suárez en su temporada de debut en Portugal son sencillamente devastadoras.

Con estas dos anotaciones ante el equipo parisino, el artillero llegó a cuatro tantos en la presente edición de la “Orejona”, ratificando que su nivel no es una racha pasajera, sino la confirmación de uno de los mejores delanteros que militan actualmente en el fútbol de Europa.

Ante la cercanía de la cita mundialista y siendo ya enero de 2026, el clamor por su convocatoria a la Selección Colombia es total.

El nivel mostrado por el ex-Granada y Almería “a punta de goles” lo pone como un nombre obligatorio en la lista del combinado nacional.

Su capacidad para definir partidos de alta tensión y su presente goleador lo posicionan como la carta ofensiva más fuerte de Colombia para afrontar el máximo torneo del fútbol mundial.

