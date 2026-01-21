El arbitraje colombiano toma protagonismo en la Pretemporada CONMEBOL 2026

Trece árbitros colombianos participan en la Pretemporada CONMEBOL 2026 en Paraguay para fortalecer el nivel técnico en las competencias internacionales. Foto: Tomada de FCF

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un grupo de trece oficiales colombianos —cinco mujeres y ocho hombres— se encuentra en Luque, Paraguay, participando en la Pretemporada 2026 de la CONMEBOL, que se extenderá hasta el 1 de febrero. Tras completar su preparación nacional con la FCF, árbitros de la talla de Wilmar Roldán y Mary Blanco buscan fortalecer sus capacidades técnicas y unificar protocolos bajo la dirección de la Confederación, con el objetivo de elevar el nivel del arbitraje para los torneos de clubes y selecciones que iniciarán próximamente

Tras concluir con éxito el ciclo de preparación nacional organizado por la Federación Colombiana de Fútbol, un contingente de trece árbitros colombianos se desplazó a Luque, Paraguay.

Los oficiales han sido convocados para integrar la Pretemporada 2026 de la CONMEBOL, un espacio de alta exigencia diseñado para unificar criterios antes del inicio del calendario oficial de competencias continentales.

La delegación nacional destaca por su equilibrio y experiencia, compuesta por ocho hombres y cinco mujeres que ya se encuentran cumpliendo con las sesiones programadas.

La presencia de figuras de renombre internacional subraya el estatus del arbitraje colombiano dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol, asegurando representación en los torneos de clubes y selecciones más importantes del año.

Según informó la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL, esta jornada de capacitación se extenderá hasta el próximo 1 de febrero.

Los ejes centrales del trabajo incluyen fortalecimiento técnico, actualización en la interpretación de las reglas.

Lea también: https://www.minuto30.com/fredrik-fodstad-representara-a-colombia-en-el-esqui-de-fondo-de-milan-cortina-2026/1695707/

El arbitraje colombiano toma protagonismo en la Pretemporada CONMEBOL 2026

Asimismo, en protocolos de campo, orientada a la optimización de la comunicación y el manejo del VAR.

Adicionalmente, en materia de evolución profesional, orientada a impulsar el crecimiento del arbitraje en las categorías FIFA y A.

El grupo de árbitros centrales está liderado por el experimentado Wilmar Roldán, acompañado por Carlos Betancur, John Ospina, María Victoria Daza y Paula Fernández.

Este grupo será el encargado de la toma de decisiones principales en los encuentros que se avecinan.

Por su parte, el equipo de árbitros asistentes que completa la representación colombiana está integrado por Alexander Guzmán, John León, David Fuentes, Miguel Roldán y Richard Ortiz, junto a las asistentes Mary Blanco, Jenny Torres y Nataly Arteaga, quienes aportarán su precisión técnica en las bandas durante la temporada 2026.

Más noticias de Deporte