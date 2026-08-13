Resumen: Las Fiestas de Itagüí se convertirán en una red de solidaridad tras el terremoto en Colombia. Conoce cómo donar en los eventos y ayudar a los damnificados.

¡Las Fiestas de Itagüí cambian de rumbo! Serán para ayudar a víctimas del terremoto

Un drástico e inesperado cambio de rumbo experimentarán las tradicionales Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura en el municipio de Itagüí.

La alcaldía de Itagüí decidió transformar la edición número 35 de esta emblemática festividad en un gran espacio de recolección de fondos y ayudas destinadas a auxiliar a las víctimas del fuerte sismo que sacudió al Eje Cafetero y al occidente colombiano el pasado lunes 10 de agosto.

El mandatario local, Diego Torres, formuló un llamado masivo a toda la ciudadanía del sur del Valle de Aburrá para que aprovechen los días festivos y expresen de manera concreta el espíritu altruista.

Con el objetivo de canalizar los recursos de forma ordenada, la alcaldía sumó esfuerzos con la Corporación Presente y con organizaciones de la talla del Banco Arquidiocesano de Alimentos y Saciar.

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Desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de agosto, los asistentes a las distintas tarimas culturales y a las presentaciones musicales gratuitas programadas en el estadio Ditaires encontrarán puntos autorizados para entregar suministros de primera necesidad.

Entre los elementos de mayor urgencia se solicitan agua potable empacada, productos de aseo personal, artículos de higiene femenina, pañales y leche en polvo. Adicionalmente, la entidad financiera habilitó la cuenta corriente número 00366666661 para recibir contribuciones monetarias de la comunidad.

En un gesto de acompañamiento directo, los miembros del gabinete gubernamental de la localidad anunciaron la donación de una jornada completa de sus sueldos. Por otra parte, la alcaldía activó su sistema de salud y dispuso la flota de ambulancias municipales para atender el traslado de los heridos que ingresen por vía aérea y requieran remisión médica prioritaria en las clínicas metropolitanas.