Con fusiles, explosivos y droga: así cayó alias ‘Chibolo’, el terror del Suroeste antioqueño

Resumen: Alias 'Chibolo', uno de los más buscados del Ministerio de Defensa, fue capturado junto a otros cinco presuntos integrantes de una estructura criminal que operaba en el Suroeste antioqueño. Durante el operativo, realizado en Pueblorrico, las autoridades incautaron armas, explosivos, droga y material de intendencia, golpeando las capacidades de la organización investigada por homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados.

La ofensiva de las autoridades contra las estructuras criminales que operan en el Suroeste antioqueño dejó un importante resultado con la captura de seis presuntos integrantes de la estructura criminal Edwin Román Velásquez Valle, entre ellos alias ‘Chibolo’, también conocido como ‘Kevin’ o ‘El Zarco’, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización y quien figuraba en el cartel de los más buscados del Ministerio de Defensa.

El operativo fue desarrollado el pasado 28 de junio de 2026 en zona rural del municipio de Pueblorrico, Antioquia, en el marco de la operación THEMIS. La acción fue ejecutada por la Policía Nacional en Antioquia, a través del cuerpo élite policial, la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con unidades del Ejército Nacional.

Alias ‘Chibolo’ era señalado de liderar acciones criminales en el Suroeste

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias ‘Chibolo’ llevaba aproximadamente 15 años vinculado a esta estructura criminal, donde ejercía funciones como cabecilla de zona.

Las labores de inteligencia indican que tenía bajo su coordinación a cerca de 15 integrantes, quienes presuntamente participaban en actividades ilegales como homicidios selectivos, desplazamientos forzados y extorsiones en varios municipios del Suroeste antioqueño.

Junto a él fueron capturados otros cinco presuntos integrantes de la organización, quienes eran requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Era uno de los más buscados por ataques contra líderes sociales

Las autoridades señalaron que alias ‘Chibolo’ es investigado por su presunta participación como autor material del homicidio del líder social Samuel Avendaño López, crimen ocurrido en zona rural del municipio de Mutatá.

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Asimismo, figuraba en el cartel de los más buscados del Ministerio de Defensa Nacional por su presunta responsabilidad en hechos que afectaban a defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.

Incautaron armas, explosivos, droga y material de intendencia

Durante el desarrollo del procedimiento judicial, las autoridades encontraron una importante cantidad de elementos que, según la investigación, eran utilizados para fortalecer el accionar de la estructura criminal.

Entre el material incautado se encuentran:

Un fusil.

Una pistola.

Un revólver.

Dos proveedores para pistola.

Tres proveedores para fusil.

152 cartuchos calibre 7.62 milímetros.

Dos barras de explosivo.Dos teléfonos celulares.

55 elementos de intendencia, entre ellos uniformes, cintelas, sillas y arneses.

500 dosis de marihuana.

300 dosis de base de coca.

Todo el material quedó bajo custodia de la autoridad competente y será sometido a análisis técnicos e investigativos para fortalecer los procesos judiciales e identificar a otros posibles integrantes y colaboradores de esta organización criminal.

Continúan las operaciones contra estructuras criminales

La Policía Nacional indicó que este resultado representa una afectación significativa contra la estructura Edwin Román Velásquez Valle, que delinque en esta zona del departamento.

Finalmente, la institución aseguró que continuará desarrollando operaciones coordinadas con otras autoridades para debilitar las capacidades de los grupos criminales que operan en Antioquia, con el propósito de fortalecer la seguridad, proteger a la población y avanzar en la judicialización de los responsables de diferentes hechos delictivos.