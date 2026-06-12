Resumen: ¡Sabaneta ya calienta motores para las Fiestas del Plátano 2026! Víctor Manuelle, Jean Carlos Centeno, Luis Alberto Posada, Lokillo y JP encabezan la programación de una celebración que promete música, humor, cultura y diversión para toda la familia.

¡Diez días de música, humor y rumba! Revelan los primeros artistas de las Fiestas del Plátano en Sabaneta

Sabaneta se prepara para vivir una de sus celebraciones más tradicionales con la llegada de las Fiestas del Plátano 2026, evento que se realizará del 20 al 29 de junio bajo el lema ‘Una tradición que une generaciones’ y que reunirá actividades culturales, deportivas, musicales y de entretenimiento para toda la familia.

La Alcaldía de Sabaneta extendió una invitación a habitantes y visitantes de Antioquia, Colombia y otros países para disfrutar de una programación diseñada para diferentes públicos durante diez días consecutivos.

Como parte de la agenda, la alcaldía de Sabaneta confirmó la participación de varios artistas reconocidos a nivel nacional e internacional.

Uno de los principales invitados será el salsero puertorriqueño Víctor Manuelle, quien se presentará el sábado 27 de junio con un concierto acompañado por toda su orquesta.

Ese mismo día también subirá al escenario el cantante vallenato Jean Carlos Centeno, considerado una de las voces más representativas del género romántico, así como el artista de música popular Luis Alberto Posada, reconocido por éxitos que han marcado varias generaciones de seguidores del despecho.

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La programación incluirá además un espacio especial para el humor. El viernes 26 de junio se realizará “Sabaneta Comedia”, evento que contará con la participación de Lokillo y el comediante JP, quienes presentarán su espectáculo “Multiverso”, basado en la improvisación y el entretenimiento familiar.

Las Fiestas del Plátano también contemplan actividades deportivas, jornadas de bienestar, muestras culturales y espacios de integración comunitaria.

Además, se contempla la transmisión en vivo de los partidos del Mundial como parte de la agenda de las fiestas.

Según la alcaldía, estos eventos buscan fortalecer el turismo, impulsar la economía local y generar oportunidades para sectores como la gastronomía, el comercio y la hotelería.

Con esta programación, Sabaneta espera consolidar una nueva edición de las Fiestas del Plátano y recibir a miles de visitantes durante el último fin de semana de junio.

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