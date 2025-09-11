Resumen: Las Fiestas del Cerro Quitasol regresan a Bello con más de 120 eventos gratuitos, megaconciertos, festivales y actividades culturales, deportivas y de emprendimiento para toda la familia.

¡Para todos los gustos! Las Fiestas del Cerro Quitasol traen conciertos, deportes y ferias

Tras un breve aplazamiento, Bello se prepara para vivir 12 días de cultura, arte y fiesta con la edición 2025 de las Fiestas del Cerro Quitasol.

La alcaldesa Lorena González Ospina presentó la programación que se desarrollará entre el 17 y el 28 de septiembre, con más de 120 actividades gratuitas que exaltan el talento local y la pujanza de la región.

“Los bellanitas estaban esperando sus fiestas. Vamos a tener un evento muy significativo desde la cultura, el arte, el turismo, el desarrollo económico de la ciudad”, afirmó la mandataria, destacando que esta celebración es una oportunidad para unirse alrededor de las raíces del territorio.

De la música popular al emprendimiento: la programación de las Fiestas del Cerro Quitasol es para todos los gustos

Como «Ciudad de Artistas», Bello contará con la participación de cerca de 1.750 talentos locales en diversas expresiones como la danza, el teatro, la literatura y la trova.

La programación musical tendrá un lugar especial, con tradicionales festivales de música andina y, por primera vez, tres megaconciertos gratuitos en la plazoleta Tulio Ospina, con la presencia de artistas de talla nacional e internacional como Hebert Vargas, el Grupo Galé, Yeison Jiménez y Nélson Velásquez, entre otros.

La agenda también incluye una variada oferta deportiva con torneos de fútbol sala, boxeo y aeróbicos.

En materia de recreación, se destacan las exhibiciones permanentes de cine y circo, las caminatas ecológicas y los tradicionales desfiles de autos clásicos.

Además, las Fiestas del Cerro Quitasol integrarán actividades de emprendimiento, mercados campesinos, ferias de empleo y jornadas de bienestar animal, convirtiéndose en una celebración para toda la familia.

