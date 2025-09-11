Resumen: Ocho muertos y 94 heridos dejó la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Ciudad de México. Autoridades investigan las causas del accidente.

Sube a ocho muertos tras explosión en México: así se vio el antes y después en impactantes videos

El oriente de la Ciudad de México vivió una de sus peores emergencias de los últimos años tras la explosión de una pipa cargada con gas licuado de petróleo en inmediaciones del Puente de la Concordia, entre Iztapalapa y Chalco, el pasado 10 de septiembre.

Para este jueves 11 de septiembre, se han confirmado por la jefa de Gobierno ocho personas fallecidas y 94 lesionadas, de las cuales 22 permanecen en estado crítico.

El accidente ocurrió cuando el vehículo, que transportaba más de 49.000 litros de gas, se volcó al tomar una curva. El impacto ocasionó una fuga que derivó en la violenta explosión y en un incendio cuyas llamas alcanzaron hasta 30 metros de altura.

De acuerdo con la fiscal capitalina, Bertha María Alcalde, la principal hipótesis apunta al presunto exceso de velocidad como causa del siniestro, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

El conductor del vehículo, identificado como Ubaldo García, permanece hospitalizado en estado crítico y aún no ha sido judicializado.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, calificó el hecho como “doloroso y lamentable” y aseguró que las familias de las víctimas recibirán apoyo económico, asesoría jurídica y acompañamiento psicológico. También anunció que se fortalecerá el censo para identificar a quienes quedaron en situación más vulnerable tras la tragedia.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informó que la empresa Transportador Silza, dueña del vehículo, no tendría pólizas de seguro vigentes para cubrir responsabilidad civil ni daños ambientales, aunque la compañía sostiene lo contrario. Las investigaciones administrativas ya están en curso.

Este incidente es considerado por los bomberos como uno de los más graves desde 2015, cuando una fuga de gas provocó la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.

