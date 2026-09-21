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Resumen: La Fiesta del Libro de Medellín cerró con más de 560.000 visitas y $11.000 millones en ventas. Conozca lo que prepara la edición de 2027.

Así terminó la Fiesta del Libro: miles de visitantes y con récord de ventas

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín cerró su edición número 20 con un balance que refleja el crecimiento de la actividad literaria en la ciudad.

Durante los diez días del evento se registraron más de 560.000 visitas, cerca de un 2% más que en la edición anterior, mientras que las ventas alcanzaron aproximadamente $11.000 millones, un aumento del 10%.

La muestra comercial reunió a más de 180 expositores entre editoriales, librerías y creadores de productos ilustrados. En total, circularon más de 200.000 ejemplares y se desarrollaron unas 3.600 actividades, entre ellas el lanzamiento de 366 libros y encuentros con más de 400 invitados nacionales e internacionales.

La programación también tuvo participación de visitantes provenientes de México, España, Francia y Estados Unidos. Dentro de Medellín, asistieron habitantes de sectores como Belén, Popular, Aranjuez y Robledo, además de residentes de los corregimientos.

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Entre los títulos con mayores ventas estuvieron El Hijo del Hombre, de Juan Esteban Constain; Nostalgia, de Mircea Cărtărescu; Más tareas no hechas, de Juan Miguel Rivas; El pensamiento erótico, de Sara Torres; Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica, y El gran libro de los trucos, de Minecraft.

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Uno de los espacios destacados fue el pabellón de Corea del Sur, país invitado de honor, cuya delegación de 36 integrantes presentó actividades relacionadas con su literatura, gastronomía, cultura e historia.

La agenda internacional contó además con autores como Mircea Cărtărescu, Keum Suk Gendry-Kim, Lina Meruane, Fernanda Trías y Anne de Marcken. Por su parte, Almadía participó como editorial internacional invitada.

La programación infantil y juvenil también tuvo amplia asistencia. Jardín Lectura Viva reunió a 110.000 participantes en 43 espacios, mientras que la franja Antioquia en la Fiesta vinculó a más de 70 instituciones educativas, bibliotecas y clubes de lectura de 50 municipios. Cerca de 6.000 estudiantes participaron en estas actividades.

Para 2027, la Comunidad de Madrid será la invitada de honor y Astiberri, la editorial internacional invitada. Además, se rendirá homenaje a la familia Buendía por los 100 años del natalicio de Gabriel García Márquez, bajo la temática “Regiones del asombro”.

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