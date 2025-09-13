Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La 19.ª Fiesta del Libro de Medellín dedica una franja especial a la convivencia ciudadana. Expertos y artistas dialogarán sobre democracia y empatía para construir ciudad.

La Fiesta del Libro abre un espacio para hablar de convivencia en Medellín

Desde hoy y hasta el domingo 21 de septiembre, la 19.ª Fiesta del Libro y la Cultura contará con una nueva franja de conversación llamada ‘¿Cómo vivir bien juntos?’, una apuesta de la Alcaldía de Medellín en alianza con el Grupo Sura para reflexionar sobre la vida en común, la confianza y la construcción de ciudadanía.

Este espacio reunirá a 35 panelistas entre académicos, escritores, artistas, funcionarios y expertos, quienes en 12 conversaciones abordarán temas sobre convivencia, empatía y democracia.

La propuesta busca que la ciudadanía dialogue en torno a las ideas que fortalecen el cuidado colectivo y el reconocimiento del otro como pieza esencial de la ciudad.

Lea también: Atraparon a sujetos y menores realizando grafitis alusivos al Clan del Golfo en Bogotá

Entre los invitados estarán la actriz María Cecilia Botero, el actor John Alex Toro, el poeta Frank Báez, el constitucionalista Rodrigo Uprimny, el escritor Mauricio García Villegas, la ex presidenta de la Corte Constitucional Cristina Pardo Schlesinger, el músico Juancho Valencia, el ex ministro Alejandro Gaviria y el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández Montes, entre otros.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La Alcaldía de Medellín resaltó que la cultura ciudadana también tiene un lugar en esta fiesta, al integrar reflexiones colectivas con actividades culturales.

La programación completa se encuentra aquí y en las redes sociales @fiestalibro y @cultura.med. La entrada es gratuita y abierta al público.

Más noticias de Medellín