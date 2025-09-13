Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Capturan a tres hombres y varios menores en San Cristóbal, Bogotá, por realizar grafitis en viviendas y comercios. La Policía investiga si buscan simular vínculos subversivos.

Atraparon a sujetos y menores realizando grafitis alusivos al Clan del Golfo en Bogotá

Por denuncias al 123, la Policía Nacional realizó un operativo en el barrio La Flora de San Cristóbal, Bogotá. La intervención dejó como resultado la captura de tres hombres y la aprehensión de tres menores de edad, señalados de participar en actos de vandalismo y daño en bien ajeno.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos fueron sorprendidos realizando grafitis alusivos al Clan del Golfo. Los uniformados que patrullaban la zona actuaron de inmediato y detuvieron a los señalados en flagrancia.

Las investigaciones preliminares apuntan a que se trataría de delincuencia común que busca simular vínculos con organizaciones ilegales para intimidar a la ciudadanía y desviar la atención de las autoridades.

Lea también: Medellín fortalece atención frente a la violencia digital contra mujeres y niñas

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Tanto los adultos como los menores de edad quedaron a disposición de la Fiscalía y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), respectivamente, para que se definan sus situaciones legales.

La Policía Metropolitana destacó la importancia de la colaboración ciudadana para identificar a los responsables de este tipo de hechos.

Más noticias de Bogotá