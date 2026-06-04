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    Erick Samuel Esteves desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 15 de mayo en el barrio Laureles

    Publicado por: Juan Manuel

    Erick Samuel Esteves Villegas
    Erick Samuel Esteves desapareció en Medellín

    Resumen: Erick Samuel Esteves Villegas, de 22 años y nacionalidad venezolana, fue reportado como desaparecido por la Fiscalía General de la Nación en Colombia a través del CTI de Medellín. Su registro en el sistema SIRDEC aparece asociado a este caso, el cual cuenta con una fotografía para facilitar su identificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Erick Samuel Esteves Villegas, de 22 años y nacionalidad venezolana, fue reportado como desaparecido por la Fiscalía General de la Nación en Colombia a través del CTI de Medellín. Su registro en el sistema SIRDEC aparece asociado a este caso, el cual cuenta con una fotografía para facilitar su identificación.

    Al momento de su desaparición se encontraba en Medellín, específicamente en el sector de Laureles, el 15-05-2026. Se describe que vestía pantalón negro, camisa negra con franja dorada y zapatos negros. Como seña particular se menciona “brakers”.

    Las autoridades del Grupo de Desaparecidos del CTI de Medellín solicitan apoyo ciudadano para dar con su paradero. Se habilitan líneas de contacto para recibir información que pueda ayudar en la búsqueda y localización del joven.

    1 BOLETIN Erick Samuel Esteves Villegas scaled

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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