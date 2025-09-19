Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Fiesta del Libro y la Cultura 2025 cierra con un homenaje a El Principito. Teatro, narración oral, exposiciones y actividades familiares marcarán el fin de semana en Medellín.

¡Se acaba la magia! La Fiesta del Libro 2025 se despide con El Principito como estrella

La Fiesta del Libro y la Cultura 2025 llega a su recta final y lo hace con un homenaje muy especial a El Principito, la obra clásica de Antoine de Saint-Exupéry que cumple 80 años desde su publicación.

Durante este último fin de semana, Medellín vivirá una programación cargada de arte, literatura y espectáculos diseñados para todas las edades, donde la palabra clave Principito será protagonista.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la obra Lo esencial es invisible a los ojos, una puesta en escena con artistas ciegos y sordos que se presentará este viernes 19 de septiembre en la Tarima Sura.

También habrá espacio para El Show del Principito, que mezclará ciencia, arte y literatura en el Domo del Planetario Distrital, con funciones entre el 19 y el 21 de septiembre, todas con entrada libre.

El Cuentódromo se une a la celebración con narraciones que giran alrededor del universo del Principito y otros personajes de la tradición oral.

El sábado 20 de septiembre se realizará el recorrido El Principito de paso por Fiesta, mientras que el domingo la Alianza Francesa ofrecerá una versión bilingüe en francés y español titulada En busca de lo esencial.

Las exposiciones también tendrán un papel clave: El planeta donde nacen las preguntas, de Comfenalco Antioquia, y La rosa y el farolero, de Eventos del Libro, serán experiencias visuales que reinterpretan los símbolos de la obra.

Además, el Jardín Lectura Viva invitará a familias, niñas, niños y jóvenes a vivir experiencias creativas y lúdicas para cerrar con broche de oro la edición 2025.

Toda la programación está disponible en aquí y en las redes sociales oficiales de @fiestalibro y @cultura.med.

